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Σε κακόβουλη ενέργεια φαίνεται να οφείλεται φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία 62χρονου στη Λεμεσό.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά είχε κατασβεστεί πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής από τον κάτοχο του οχήματος, ο οποίος χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο αριστερό μπροστινό ελαστικό του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ περαιτέρω εξετάσεις αναμένεται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.