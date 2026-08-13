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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δέκα προσώπων για τα αδικήματα, της παράνομης κατοχής ναρκωτικών, πλαστοπροσωπίας, μέθης, ανησυχίας, μη παρουσίασης στο Δικαστήριο, κ.ά..

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 505 οχήματα και ελέγχθηκαν 646 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 295 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και δέκα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 108 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 170 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες, καθώς και τέσσερις προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ χωρίς θετικό αποτέλεσμα.