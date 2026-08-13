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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή μεταξύ Ορούντας και Κάτω Μονής, με δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση ανταποκρίθηκε και η εθελοντική ομάδα Atlas Fireteam, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε. Σύμφωνα ωστόσο με τις εικόνες, η πυρκαγιά φαίνεται ότι έφτασε πολύ κοντά σε οικίες.

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική:

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση παρά την κοινότητα Ορούντας στην επαρχία Λευκωσίας, στην οποία επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λακατάμειας και Περιστερώνας με υποστήριξη του Τμήματος Δασών. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

Δείτε εικόνες: