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Στην εγκατάσταση ψυκτών πόσιμου νερού στα δημόσια σχολεία προχωρεί σταδιακά το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με στόχο τον εξοπλισμό όλων των σχολικών μονάδων, όπως αναφέρει η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σε απάντησή της σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Λάρνακας Πρόδρομου Αλαμπρίτη.

Σύμφωνα με την απάντηση, η σχετική πολιτική άρχισε να εφαρμόζεται κατά το σχολικό έτος 2025-2026, με ετήσια δαπάνη ύψους €130.000 στον προϋπολογισμό του ΥΠΑΝ και πρόνοια για την εγκατάσταση ψυκτών σε 25 σχολεία κάθε χρόνο.

Ήδη, το Υπουργείο, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, έχει προκηρύξει τον πρώτο διαγωνισμό για την εγκατάσταση ψυκτών σε 25 σχολικές μονάδες, με τις εργασίες να αναμένεται να αρχίσουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2026. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία δεύτερου διαγωνισμού για την εγκατάσταση ψυκτών σε ακόμη 25 σχολεία κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Η επιλογή των σχολείων για τη δεύτερη φάση θα γίνει σε συνεννόηση με τους Προέδρους των οικείων Σχολικών Εφορειών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολικής μονάδας.

Απαντώντας στο ερώτημα του κ. Αλαμπρίτη σχετικά με τις ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις, η Υπουργός αναφέρει ότι ψύκτες έχουν τοποθετηθεί σε σημαντικό αριθμό σχολείων με πρωτοβουλία Σχολικών Εφορειών και Συνδέσμων Γονέων. Οι εγκαταστάσεις αυτές έγιναν μετά από έγκριση του ΥΠΑΝ και υπό την προϋπόθεση τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών, υγειονομικών και λειτουργικών προδιαγραφών.

Η κ. Μιχαηλίδου σημειώνει επίσης ότι την ευθύνη για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού που παρέχεται στους μαθητές, τόσο ως προς τη θερμοκρασία όσο και ως προς τη συμμόρφωσή του με τα υγειονομικά πρότυπα, έχουν οι Σχολικές Εφορείες.

Η εγκατάσταση ψυκτών εντάσσεται, σύμφωνα με την Υπουργό, στην αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Πράσινη Μετάβαση 2030 και στην ευρύτερη πολιτική του ΥΠΑΝ για τη δημιουργία ασφαλών και κλιματικά ανθεκτικών σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, το ΥΠΑΝ εφοδιάζει όλα τα παιδιά με επαναχρησιμοποιούμενο παγούρι, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ποιο “Π” επιλέγεις; Το Περιβάλλον ή το Πλαστικό;», με στόχο την επαρκή ενυδάτωση των μαθητών και τη μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης.

ΚΥΠΕ