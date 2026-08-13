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Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για όσα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της 8ης Ιουλίου στην Τουρκία, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να επιβιβάζεται στο Air Force One, ενώ στην πραγματικότητα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φυγαδεύτηκε με φορτηγό τροφοδοσίας για να αναχωρήσει με άλλο αεροσκάφος, καθώς οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν πληροφορίες για πιθανό ιρανικό σχέδιο επίθεσης εναντίον του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του CNN και του NBC ο Τραμπ επέλεξε μαζί του – και άρα με μεγαλύτερη ασφάλεια – να ταξιδέψουν η βοηθός του που τον συνοδεύει συχνά στα ταξίδια του, Νάταλι Χαρπ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, και ο διευθυντής των επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, Γουόλτ Νάουτα.

Πηγή που επικαλείται η Daily Mail ανέφερε ότι, ειδικότερα, η επιλογή της 35χρονης Χαρπ να ταξιδέψει με ασφάλεια μαζί με τον πρόεδρο ήταν αυτονόητη. Μια δεύτερη πηγή είπε ότι ήταν η «πρώτη επιλογή» του Τραμπ για να τον συνοδεύσει. «Δεν υπάρχει κανείς πιο κοντά στον πρόεδρο στην ομάδα του», εξήγησε η πηγή, αναφερόμενη στη σχέση του Τραμπ με τη Χαρπ, η οποία έχει αποκαλεστεί «ανθρώπινος εκτυπωτής» του λόγω της συνήθειάς της να του δίνει εκτυπωμένα αντίγραφα άρθρων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θέλει να διαβάσει ο πρόεδρος.

Μια ξεχωριστή πηγή που γνώριζε για τη μετακίνηση χαρακτήρισε τη Χαρπ, τον Νάουτα και τον Σκαβίνο ως τους «τρεις σωματοφύλακες» του Τραμπ.

Αντίθετα στο Air Force One έμειναν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ.

Σύμφωνα με το CBS, ο Ρούμπιο και ο Μπέσεντ παρέμειναν στο προεδρικό αεροσκάφος προκειμένου να διατηρηθεί η γραμμή διαδοχής σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι στον Τραμπ. Κατά την ίδια πηγή, σε περίπτωση που ο πρόεδρος πεθάνει ή καταστεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, την εξουσία θα αναλάμβανε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ακολουθούμενος από τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον προσωρινό πρόεδρο της Γερουσίας. Ακολουθεί ο υπουργός Εξωτερικών και στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών.

Πηγές που επικαλούνται διεθνή δίκτυα αναφέρουν ότι ο Ρούμπιο και ο Μπέσεντ, γνώριζαν για τη μυστική εναλλακτική διαδρομή του Τραμπ. «Ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ήταν διατεθειμένα να ρισκάρουν τη ζωή τους για τον πρόεδρο», αποκάλυψε πηγή που βρίσκεται κοντά στον Ρούμπιο και αναρωτήθηκε: «Μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για όλους όσοι βρίσκονταν στο αεροσκάφος;»

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι υψηλόβαθμα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μεταξύ αυτών και ο Ρούμπιο, γνώριζαν πολύ καλά ότι ο Τραμπ δεν βρισκόταν στο Air Force One, αν και ακόμη και εκείνοι «δεν ήταν βέβαιοι» για το ποιοι άλλοι τον συνόδευαν.

Στην πτήση που λειτούργησε ως «δόλωμα» για τυχόν χτύπημα των Ιρανών βρίσκονταν, επίσης, ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Νίνταμ, ο γραμματέας προσωπικού του Λευκού Οίκου Γουίλ Σαρφ, ο λογογράφος Ρος Γουόρθινγκτον, ο προσωπικός βοηθός του Τραμπ Κρις Αμπροζίνι και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Ρίτσαρντ Γουόλτερς.

protothema.gr