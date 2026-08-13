Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι περισσότεροι γιατροί βρίσκονται σε διακοπές, περισσότερα από τα μισά φαρμακεία είναι κλειστά λόγω διακοπών, οι ασθενείς προσπαθούν να εντοπίσουν τον γιατρό ή έστω τον φαρμακοποιό τους για να πάρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προσπαθεί να βρει λύσεις μετά τη μαζική ανάκληση φαρμάκων από την εταιρεία Remedica ενώ Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και οργανωμένοι ασθενείς, απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην διακόψουν σε καμία περίπτωση τη λήψη των φαρμάκων τους εάν δεν υπάρξει πρώτα συνεννόηση με τον γιατρό τους.

Χθες ο ΟΑΥ προχώρησε σε ενημέρωση γιατρών και φαρμακοποιών για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς, επισημαίνοντας ωστόσο στη σχετική ανακοίνωση του προς τους παρόχους του Γενικού Συστήματος Υγείας ότι για επτά από τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στη λίστα των ανακλήσεων δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμη εναλλακτική επιλογή.

Έκκληση στους πολίτες να μην διακόψουν τη θεραπεία τους πριν προηγηθεί συνεννόηση τους με τον γιατρό τους, απευθύνει η διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Έλενα Παναγιωτοπούλου.

«Ο λόγος της ανάκλησης των συγκεκριμένων φαρμάκων δεν είναι τέτοιος που να πρέπει να μας οδηγήσει σε διακοπή θεραπείας χωρίς τη σύσταση του γιατρού μας και χωρίς ο γιατρός να προχωρήσει σε αντικατάσταση της φαρμακευτικής μας αγωγής», ανέφερε στον «Φ» η κ. Παναγιωτοπούλου επισημαίνοντας ότι «εξαιτίας των ημερών που διανύουμε και λόγω του ότι πολλοί γιατροί απουσιάζουν σε διακοπές και είναι δύσκολο και για τους ίδιους να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς τους, καλό θα ήταν να αποφευχθεί ο πανικός».

«Κανένας ασθενής δεν μπορεί να μείνει χωρίς τη θεραπεία του για αυτό δεν πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία πριν υπάρξει συνεννόηση με τον γιατρό». Τόνισε.

ΟΣΑΚ: Χρειαζόταν περισσότερος προγραμματισμός

Στο ίδιο επίπεδο και η έκκληση του προέδρου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου Μίλτου Μιλτιάδους ο οποίος επεσήμανε παράλληλα και το γεγονός ότι η ανάκληση ανακοινώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία στην ουσία οι ασθενείς μένουν εκτεθειμένοι καθώς δεν έχουν εύκολα πρόσβαση στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους για να εξυπηρετηθούν.

«Οι ανακοινώσεις αναπόφευκτα έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους ασθενείς και εκείνο που μας ανησυχεί περισσότερο είναι το ενδεχόμενο κάποιοι άνθρωποι να διακόψουν τη θεραπεία τους σε μια περίοδο κατά την οποία δεν είναι εύκολη η επικοινωνία με τους γιατρούς τους».

Για αυτό, είπε ο κ. Μιλτιάδους, «τονίζουμε ότι κανένας ασθενής δεν πρέπει να μείνει χωρίς τα φάρμακα του και ότι η αλλαγή των φαρμάκων γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον γιατρό και αφού ο γιατρός αποφασίσει τι είναι σωστό για τον ασθενή του».

«Ως οργανωμένοι ασθενείς αντιλαμβανόμαστε από τη μια ότι δεν μπορεί να αποφευχθούν απρόοπτα όπως αυτό αλλά από την άλλη αναμένουμε όπως αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται με προνοητικότητα και προγραμματισμό αφού υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθούν προβλήματα στους ασθενείς».

Όταν οι ασθενείς ενημερώνονται για ανάκληση του φαρμάκου που λαμβάνουν, σημείωσε, «σίγουρα ανησυχούν και όταν δεν μπορούν να εντοπίσουν τον γιατρό τους εύκολα μπορεί να αποφασίσουν από μόνοι τους να διακόψουν τη θεραπεία τους. Μια θεραπεία ωστόσο που λαμβάνεται επαναλαμβανόμενα σίγουρα δεν μπορεί κάποιος να την διακόψει χωρίς να προκληθούν προβλήματα στην υγεία του».

Επτά σκευάσματα χωρίς αντίστοιχο προϊόν

>Οι οδηγίες του ΟΑΥ προς ασθενείς, γιατρούς και φαρμακεία

Οδηγίες για τη διαχείριση των φαρμάκων της Remedica που επηρεάζονται από την εθελοντική ανάκληση εξέδωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προς ασθενείς, προσωπικούς και ειδικούς γιατρούς, καθώς και φαρμακεία του ΓεΣΥ.

Ο ΟΑΥ διαχωρίζει τα ανακληθέντα προϊόντα σε δύο κατηγορίες: Σε όσα μπορούν να αντικατασταθούν με διαθέσιμο σκεύασμα της ίδιας δραστικής ουσίας και σε εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει σήμερα αντίστοιχη επιλογή συνταγογράφησης.

Η ανάκληση αφορά τα carvidex 25 mg, clonotril 0,5 mg και 2 mg, cloxacillin 250 mg και 500 mg, hydralazine 25 mg, methyldopa 250 mg, remycin 100 mg σε δισκία, lorivan 1 mg, epsitron 25 mg, carbimazole 5 mg και bralix 5 mg/2,5 mg.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή με την ίδια δραστική ουσία για τα:

· Clonotril 0,5 mg

· Clonotril 2 mg

· Cloxacillin 250 mg

· Cloxacillin 500 mg

· Hydralazine 25 mg

· Epsitron 25 mg

· Μethyldopa 250 mg

Για τα clonotril, cloxacillin και epsitron υπάρχουν επιλογές με διαφορετική ωστόσο δραστική ουσία από την ίδια φαρμακολογική κατηγορία (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούν όλοι οι ασθενείς να μεταπηδήσουν στις εναλλακτική επιλογή). Αντίθετα, για τα hydralazine 25 mg και methyldopa 250 mg δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή ούτε από την ίδια κατηγορία.

Ο ΟΑΥ θα κινηθεί μέσω της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας για την εξασφάλιση εναλλακτικών φαρμάκων. Η αλλαγή δραστικής ουσίας απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και νέα συνταγογράφηση και δεν μπορεί να γίνει ως απλή αντικατάσταση στο φαρμακείο.

Για πέντε σκευάσματα καταγράφονται επιλογές με την ίδια δραστική ουσία:

· Για το carvidex 25 mg διατίθεται το bicol 25 mg.

· Για το remycin 100 mg σε δισκία διατίθενται τα doxat 100 mg δισκία, medomycin 100 mg κάψουλες και remycin 100 mg κάψουλες.

· Για το lorivan 1 mg διατίθεται το lorans 1 mg.

· Για το bralix 5 mg/2,5 mg διατίθεται το librax 5 mg/2,5 mg.

· Για το carbimazole 5 mg έχει εξασφαλιστεί εναλλακτικό προϊόν, διαθέσιμο από τις 13 Αυγούστου μέσω της Marathon Distributors.

Οι ασθενείς δεν πρέπει να επιλέξουν μόνοι τους υποκατάστατο. Η αντικατάσταση θα γίνεται με καθοδήγηση γιατρού ή φαρμακοποιού και βάσει των διαδικασιών του ΓεΣΥ.

Παράλληλα, οι ασθενείς που διαθέτουν προϊόν από επηρεαζόμενη παρτίδα καλούνται να επικοινωνήσουν με τον θεράποντα γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής συνέχιση της αγωγής τους και όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία οι πολίτες πρέπει επίσης να επιστρέψουν το επηρεαζόμενο προϊόν στο φαρμακείο.

Υπενθυμίζεται ότι η Remedica προχώρησε στην εθελοντική ανάκληση 137 παρτίδων, 12 διαφορετικών φαρμάκων για προληπτικούς λόγους, μετά τον εντοπισμό ορισμένων αποτελεσμάτων εκτός των καθορισμένων ορίων κατά τις μελέτες σταθερότητας των προϊόντων. Η εταιρεία έχει διευκρινίσει ότι, στο παρόν στάδιο,δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.