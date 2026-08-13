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Νέους κανονισμούς για τη Eurovision 2027 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), με τις αλλαγές να αφορούν ζητήματα ασφάλειας της διοργάνωσης, τις ζωντανές ερμηνείες και το κατώτατο όριο ηλικίας των συμμετεχόντων.

Οι νέοι κανονισμοί εγκρίθηκαν από το αρμόδιο όργανο που λαμβάνει αποφάσεις για τη Eurovision, μετά την ετήσια αξιολόγηση του διαγωνισμού και τα σχόλια των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων μετά τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με την EBU, έχουν στόχο να κάνουν ξεκάθαρους τους κανόνες για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, καλλιτέχνες και ομάδες παραγωγής, αλλά και να ενισχύσουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα του διαγωνισμού. Σημειώνεται, ότι η Eurovision 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.



Από το 2027, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της νικήτριας χώρας δεν θα θεωρείται αυτομάτως κατάλληλος να φιλοξενήσει την επόμενη Eurovision, εφόσον στην περιοχή υπάρχει ένοπλη σύγκρουση, ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση ή άλλη συνθήκη που επηρεάζει ουσιαστικά την ασφάλεια της χώρας ή της ευρύτερης περιοχής. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η EBU μπορεί να ζητήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή της νικήτριας χώρας.

Εάν κριθεί ότι δεν μπορεί να γίνει η επόμενη Eurovision στη νικήτρια χώρα, τότε η EBU θα ορίσει έναν εναλλακτικό διοργανωτή. Ο συγκεκριμένος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα αναλάβει όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που συνδέονται με τη διοργάνωση, την παραγωγή και το στήσιμο της Eurovision.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην ηλικία των συμμετεχόντων. Από τη Eurovision 2027, όλοι οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια την ημέρα της πρώτης πρόβας τους. Μέχρι σήμερα, το κατώτατο όριο ηλικίας ήταν τα 16 έτη. Η EBU εξηγεί ότι η αλλαγή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά της να ενισχύσει την προστασία των καλλιτεχνών και να θωρακίσει τους νεότερους συμμετέχοντες από τις πιέσεις που μπορεί να νιώσουν κατά τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Παράλληλα, η EBU προχώρησε σε διευκρίνιση των κανονισμών που αφορούν στα ζωντανά φωνητικά και τα προηχογραφημένα στοιχεία. Η βασική αρχή παραμένει ίδια: ο βασικός τραγουδιστής ή οι βασικοί τραγουδιστές πρέπει να ερμηνεύουν ζωντανά την κύρια μελωδία του τραγουδιού.

Τα προηχογραφημένα στοιχεία εξακολουθούν να επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς, ωστόσο η EBU ξεκαθαρίζει ότι η κύρια μελωδία πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από όσους βρίσκονται στη σκηνή. Τα προηχογραφημένα στοιχεία δεν μπορούν να αντικαθιστούν ούτε να υποστηρίζουν υπερβολικά τη ζωντανή ερμηνεία. Σύμφωνα με την EBU, η συγκεκριμένη διευκρίνιση αποσκοπεί στην προστασία της ακεραιότητας των εμφανίσεων και στη διασφάλιση ότι το κοινό ακούει πάντοτε τα βασικά φωνητικά σε ζωντανή εκτέλεση.

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, εξήγησε ότι οι αλλαγές προέκυψαν από τις παρατηρήσεις των μελών της EBU και έχουν ως στόχο να κάνουν τους κανόνες πιο ξεκάθαρους, να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες και να διατηρήσουν έναν ασφαλή και φιλόξενο διαγωνισμό.

Όπως είπε: «Με οδηγό, όπως πάντα, τα σχόλια των μελών μας, διευκρινίσαμε και ενισχύσαμε αρκετούς τομείς για το 2027. Αυτές οι αλλαγές έχουν ως στόχο να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια σε όλους τους εμπλεκόμενους, να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες και να διασφαλίσουν ότι ο διαγωνισμός συνεχίζει να προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα το πνεύμα και την ακεραιότητα που κάνουν τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision τόσο ξεχωριστό».