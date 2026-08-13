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Ιδού τα διανυκτερεύοντα Φαρμακεία, για σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Πόντου Ανδρέας, Λεωφ. Ελευθερίας 27. 100μ. από το Δημοτικό Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης, Λακατάμια, τηλ. 22382550, 99318764, 97688587.

>Μιχαηλίδου (Πήτερ) Χλόη, Διγενή Ακρίτα 12. Δίπλα από την υπεραγορά «MAS» Αγίου Αντωνίου, απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Λευκωσία, τηλ. 22433480, 22337979.

>Παντελή Αντωνία, 28ης Οκτωβρίου 55. Από παγωτά «Παπαφιλίππου» προς «General Flooring», 100μ. πριν το τέρμα του δρόμου στα δεξιά, Έγκωμη, τηλ. 22270222, 94003222.

>Κουσίδης Γιώργος, Λεωφ. Αγίου Παύλου 30Α. 300μ. από Δημοτικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα και ψαροταβέρνα «Λατσί» προς ιππόδρομο, Λευκωσία, τηλ. 22107057, 96356292.

>Ρουβήμ Φιλίππα, Τσερίου 4. Αρχή Λεωφ. Τσερίου μετά το διχάλι από Λεωφ. Στροβόλου, πλησίον νέου Τμήματος Φορολογίας, 200μ. πριν το κατάστημα «Καρατσιόλης», Στρόβολος, τηλ. 22263646, 94098825.

>Κουσπής Μάριος, Λεωφ. Ελευθερίας 12Β, Λύμπια, τηλ. 22048098.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Δήμου Έλενα, Πάφου 2Β. Τέλος του αυτοκινητοδρόμου, απέναντι από «Είδη Υγιεινής Γιωτής Χρίστου», Ερήμη, τηλ. 25935873, 96657403.

>Παναγίδου Παυλίνα, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α, κτήριο Κτηματολογίου. Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, δρόμος LIDL, Λεμεσός, τηλ. 25575777, 25257487.

>Κέκκος Χαράλαμπος, Αγίας Φυλάξεως 202Α. Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου, Λεμεσός, τηλ. 25339810, 25752352.

>Μενελάου Παυλίνα, Λεκορπουζιέ 32. «Νάαφι», βόρεια φώτων τροχαίας «Debenhams Apollo», 2ο στρίψιμο αριστερά και 200μ. στα αριστερά, Λεμεσός, τηλ. 25251122, 25102995.

>Μιχαήλ Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19. Έναντι πρώην Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Νικολάου, Λεμεσός, τηλ. 25582626, 99815996.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Γεωργιάδου – Χριστοδούλου Ελένη, Ζήνωνος Κιτιέως 11. Έναντι «café Posto», Λειβάδια, τηλ. 24661298, 24368700.

>Γρηγοράς Αντώνης, Κυριάκου Μάτση 14. Θέατρο «Σκάλα», κάτω από «Διόφαντο», Λάρνακα, τηλ. 24626332, 24657217.

>Καραγιάννη Άρτεμις, Πηλίου 5. Δρόμος Λεμεσού, πλησίον Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Λάρνακα, τηλ. 24624555, 96796010.

ΠΑΦΟΣ

>Στέλικου Μιχαέλα, Λεωφ. Ελλάδος 38, Πάφος, τηλ. 26006101, 96719900.

>Καλλασίδης Εμμανουήλ, Μαρίου 17, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26221877, 97744094.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Πογιατζή Ειρήνη, Λεωφ. Πρωταρά 191, κατ. 2. Πλησίον υπεραγοράς «ΜΕΤΡΟ», Παραλίμνι, τηλ. 23250200.

>Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.