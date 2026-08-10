Tupac Shakur: Ξεκινά η δίκη για τη δολοφονία του 30 χρόνια μετά – Στο εδώλιο ο «Keffe D»

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Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία του Tούπακ Σακούρ (Tupac Shakur), η υπόθεση που συγκλόνισε τη μουσική σκηνή της hip hop στις ΗΠΑ επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Στο Λας Βέγκας ξεκίνησε η επιλογή των ενόρκων για τη δίκη του Duane «Keffe D» Davis, ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε τη δολοφονική επίθεση εναντίον του θρύλου της μουσικής το 1996. Ο 63χρονος σήμερα πρώην γκάνγκστερ έχει δηλώσει αθώος και, εφόσον καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Nearly three decades after rapper Tupac Shakur was killed in a Las Vegas drive-by shooting, former gang leader Duane 'Keffe D' Davis is set to face trial for masterminding the 1996 murder pic.twitter.com/vOS36ZbhwI August 10, 2026

Η διαδικασία της δίκης που αναμένεται να κρατήσει σχεδόν ένα μήνα ξεκίνησε σήμερα με την επιλογή των ενόρκων για τη δίκη του πρώην ηγετικού στελέχους συμμορίας, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του ράπερ.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι οργάνωσε τη δολοφονική επίθεση με πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ ο ίδιος δεν έχει κατονομαστεί ως ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ωστόσο, ο ρόλος του στην οργάνωση της επίθεσης αρκεί για να αντιμετωπίσει κατηγορία ανθρωποκτονίας βάσει της νομοθεσίας της Νεβάδα.

Η δολοφονική επίθεση

Ο Tupac Shakur πυροβολήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1996, στο Λας Βέγκας, ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με τον συνιδρυτή της Death Row Records, Marion «Suge» Knight. Η επίθεση σημειώθηκε μετά από έναν καβγά που είχε προηγηθεί στο MGM Grand και συνδεόταν με τη μακροχρόνια αντιπαλότητα μεταξύ αντίπαλων ομάδων της hip-hop σκηνής.

Ο Shakur μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς και πέθανε έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες η υπόθεση παρέμενε ανεξιχνίαστη.

Οι δηλώσεις του «Keffe D» που επανέφεραν την υπόθεση

Η έρευνα πήρε νέα τροπή όταν ο Davis άρχισε να μιλά δημόσια για τη δολοφονία. Σε συνεντεύξεις του και σε βιβλίο που συνέγραψε, είχε παραδεχθεί ότι βρισκόταν στο λευκό Cadillac από το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί και ότι είχε προμηθεύσει το όπλο. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει αρνηθεί ότι ήταν ο δράστης που πυροβόλησε τον Shakur.

Οι δηλώσεις αυτές αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της εξέλιξης της υπόθεσης, η οποία παρέμενε για χρόνια χωρίς κατηγορούμενο. Το 2023 οι αρχές του Λας Βέγκας συνέλαβαν τον Davis και τον κατηγόρησαν για τη δολοφονία.

Στο επίκεντρο τα αποδεικτικά στοιχεία

Η υπεράσπιση του Davis έχει επιχειρήσει να αποκλείσει στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα σε κατοικία που συνδεόταν με τον ίδιο. Τον Φεβρουάριο του 2026 δικαστής απέρριψε το σχετικό αίτημα, επιτρέποντας τη χρήση των συγκεκριμένων στοιχείων στη δίκη.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας, δικαστής έκρινε επίσης ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δίκη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Davis στις αρχές το 2008, παρά τις αντιρρήσεις της υπεράσπισης.

Στους πιθανούς μάρτυρες περιλαμβάνονται πρόσωπα με άμεση ή έμμεση σύνδεση με την υπόθεση, μεταξύ άλλων ο Suge Knight, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον Tupac όταν σημειώθηκε η επίθεση. Ο Knight, πάντως, έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να καταθέσει. Η δίκη αναμένεται να ρίξει νέο φως σε μία υπόθεση που επί 30 χρόνια τροφοδότησε θεωρίες, εικασίες και αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της hip-hop.

ertnews,gr