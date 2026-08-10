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Δύο σημαντικά ρεκόρ στο παγκόσμιο box office κατέρριψε μέσα στο Σαββατοκύριακο η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, συνεχίζοντας την ιδιαίτερα ισχυρή εμπορική πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η μεταφορά του ομηρικού έπους, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, έγινε πλέον η πιο εμπορική ταινία στην καριέρα του Νόλαν, ξεπερνώντας σε εισπράξεις τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι σήμερα το σχετικό ρεκόρ κατείχε το «The Dark Knight Rises» του 2012, με 1,08 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η ταινία έγινε η πιο επιτυχημένη κυκλοφορία στην ιστορία του IMAX, με εισπράξεις 289 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του «Avatar» του 2009, το οποίο είχε συγκεντρώσει 271 εκατ. δολάρια.

Η «Οδύσσεια» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση των πιο εμπορικών ταινιών της χρονιάς, πίσω από το «Spider-Man: Brand New Day», που έχει φτάσει τα 1,67 δισ. δολάρια. Παράλληλα, αποτελεί τη δεύτερη πιο επιτυχημένη παραγωγή με σήμανση R-rated στην ιστορία του κινηματογράφου, μετά το «Deadpool & Wolverine» του 2024, που είχε συγκεντρώσει 1,3 δισ. δολάρια.

Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η ταινία βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εμπορική πορεία. Μόνο κατά το τέταρτο Σαββατοκύριακο προβολής της συγκέντρωσε 110 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, εκ των οποίων 79 εκατ. προήλθαν από αγορές εκτός ΗΠΑ και 31,5 εκατ. από το αμερικανικό box office.

Παράλληλα, δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά παγκοσμίως, όπου η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για τις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με το Variety.

Με τη νέα αυτή επιτυχία, ο Κρίστοφερ Νόλαν ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ένας από τους εμπορικότερους σκηνοθέτες της γενιάς του, με τις συνολικές εισπράξεις των ταινιών του να ξεπερνούν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τρεις από τις παραγωγές του, η «Οδύσσεια», το «The Dark Knight» και το «The Dark Knight Rises», έχουν πλέον ξεπεράσει το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εισπράξεις.

Κοντά στο ίδιο ορόσημο έφτασε και το «Οπενχάιμερ» του 2023, η πρώτη ταινία του Νόλαν που απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, συγκεντρώνοντας 975 εκατομμύρια δολάρια, επίδοση ιδιαίτερα υψηλή για μια τρίωρη ιστορική βιογραφική παραγωγή.

Η «Οδύσσεια», η οποία έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με τεχνολογία IMAX.

Η υπόθεση ακολουθεί το περιπετειώδες ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου, ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαμάνθα Μόρτον, Σαρλίζ Θερόν, Λουπίτα Νιόνγκο, Έλιοτ Πέιτζ, Τζον Μπέρνθαλ και Τζον Λεγκουιζάμο.

huffingtonpost.gr