Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 8 Αυγούστου, κοντά στο Νησί της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, όταν σκάφος με 14 επιβαίνοντες ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 27χρονη γυναίκα και το μόλις πέντε μηνών βρέφος της.

Τα θύματα ήταν η Sara Sanchez και η κόρη της, ενώ στο σκάφος επέβαινε και ο σύντροφος της 27χρονης και πατέρας του βρέφους, Andres Garcia, ο οποίος κατάφερε να διασωθεί.

Σύμφωνα με τη New York Post, συγγενείς και φίλοι είχαν επιβιβαστεί στο σκάφος γύρω στις 7 το απόγευμα για πάρτι-έκπληξη με αφορμή τα γενέθλια ενός από τους 14 επιβάτες. Η εορταστική βόλτα, ωστόσο, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα σε τραγωδία.

Grim video and photos show authorities pulling from the water the doomed small white motorboat that capsized off Liberty Island in New York Harbor late Saturday, killing a mom and her infant daughter. https://t.co/VmZRw7hFNT pic.twitter.com/HN9SP9FWEq — New York Post (@nypost) August 9, 2026

Γύρω στις 10:30 το βράδυ, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης ενημερώθηκε για την ανατροπή του σκάφους. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, δύτες και εναέρια μέσα, ενώ 12 από τους επιβαίνοντες είχαν ήδη ανασυρθεί από το νερό με ελαφρά τραύματα.

Η 27χρονη μητέρα και το πεντάμηνο κοριτσάκι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο 46χρονος Manuel Hernandez, χειριστής του περίπου επτά μέτρων σκάφους τύπου bowrider, το οποίο είχε ναυλωθεί από την εταιρεία «Zeus Luxury», αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων. Παράλληλα, κατηγορείται σε σχέση με παράνομη δραστηριότητα ναύλωσης σκαφών.

«Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα»

Μία από τις επιβάτιδες, η 20χρονη Raez, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές πριν από την ανατροπή του σκάφους, την ώρα που η παρέα επέστρεφε από το Άγαλμα της Ελευθερίας.

«Καθώς επιστρέφαμε, πλέαμε αργά, αλλά ξαφνικά, από το πουθενά, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν, επειδή το μπροστινό μέρος του σκάφους βυθίστηκε. Το νερό μπήκε μέσα στο σκάφος. Όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η βάρκα σηκώθηκε και όταν κατέβηκε, αναποδογύρισε. Όλοι βρισκόμασταν στον πάτο του σκάφους. Προσπαθούσαμε απλώς να βγούμε έξω. Στη συνέχεια, όταν τελικά βγήκαν όλοι, φώναζαν, γιατί ακόμα μας έλειπαν κάποια άτομα», ανέφερε.

Όπως είπε, περίπου 15 λεπτά αργότερα οι επιζώντες, ορισμένοι από τους οποίους παρέμεναν πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος, προσπάθησαν χωρίς επιτυχία να προσελκύσουν την προσοχή άλλου σκάφους που βρισκόταν σε απόσταση.

Τελικά, ένα δεύτερο σκάφος στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι τους πλησίασε και βοήθησε στη διάσωσή τους.

BREAKING: A 5-month-old baby and a woman have died after a boat overturned near the Statue of Liberty late Saturday night.



About 12 of the 14 people on board were pulled from the water by rescuers. The infant and woman were recovered by divers, airlifted to a Brooklyn hospital… pic.twitter.com/R5iII8HXuw — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) August 9, 2026

«Τότε είδαμε ένα άλλο σκάφος και αρχίσαμε όλοι να φωνάζουμε: “Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια”. Και άρχισαν να πλησιάζουν. Άρχισαν να ρίχνουν σωσίβια και εγώ άρχισα να κολυμπάω προς τα εκεί», είπε η 20χρονη.

Ο Andres Garcia κατάφερε να βγει ζωντανός από το νερό, ωστόσο λίγο αργότερα εθεάθη να κλαίει, καθώς η σύντροφός του και το παιδί τους εξακολουθούσαν να αγνοούνται.

«Συνεχίζαμε απλώς να φωνάζουμε: “Σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας να τους βρούμε”. Η Αστυνομία δεν μας έλεγε τίποτα. Μετά πήγαμε στην αστυνομία και μετά στο νοσοκομείο. Και περάσαμε όλη τη νύχτα εκεί», ανέφερε η Raez.

Άλλη επιβάτιδα δήλωσε ότι η εταιρεία που διοργάνωσε τη βόλτα είχε διαβεβαιώσει πως «όλα» ήταν νόμιμα, περιλαμβανομένου και του αριθμού των επιβαινόντων.

Το σκάφος μετέφερε συνολικά 14 άτομα, παρά το γεγονός ότι η χωρητικότητά του δεν ξεπερνούσε τα 10. Ο χειριστής φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι το πεντάμηνο βρέφος μπορούσε να επιβιβαστεί εφόσον φορούσε σωσίβιο, ενώ για τους υπόλοιπους επιβάτες δεν υπήρχε, σύμφωνα με τον ίδιο, αντίστοιχη υποχρέωση.

Έρανος για τον πατέρα

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της συντρόφου και του βρέφους, δημιουργήθηκε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe για τη στήριξη του Garcia και την κάλυψη των εξόδων της κηδείας.

Στην περιγραφή της εκστρατείας αναφέρεται ότι ο Garcia βίωσε «μια απώλεια που κανένας σύζυγος ή πατέρας δεν θα έπρεπε ποτέ να υποστεί».

«Πρέπει να βρει τρόπο να ζήσει χωρίς αυτούς, είναι μια τεράστια απώλεια», ανέφερε η Ριβέρα, η οποία σημείωσε ότι ήταν παρούσα κατά τη γέννηση της μικρής Antonella.

«Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο», πρόσθεσε η Raez.

Το ζευγάρι είχε ακόμη έναν γιο, έξι ετών, τον Salvador, ο οποίος δεν βρισκόταν στο σκάφος την ώρα του δυστυχήματος.

protothema.gr