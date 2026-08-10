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Ως σημαντική μεταβολή της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφαλείας αντιμετωπίζεται στο Ισραήλ η συμφωνία αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψαν στη Μέκκα η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, σύμφωνα με δημοσίευμα, το οποίο κάνει αναφορά μεταξύ άλλων σε περαιτέρω αναβάθμιση της σημασίας Κύπρου και Ελλάδας για το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εκτίμηση, όπως διατυπώνεται σε ανάλυση της μεγαλύτερης εφημερίδας της χώρας Israel Hayom, η συμφωνία αποτελεί στρατηγική καμπή για τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία, καθώς συνενώνει τη σαουδαραβική οικονομική ισχύ, τις στρατιωτικές και τεχνολογικές δυνατότητες της Τουρκίας και το πυρηνικό βάρος του Πακιστάν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ισραηλινή αντίδραση, καθώς το γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απέφυγε να σχολιάσει την εξέλιξη.

Βάσει όμως αυτής της εκτίμησης της προσκείμενης στην κυβέρνηση εφημερίδας, η νέα συμφωνία μπορεί να επιταχύνει τον περιφερειακό εξοπλιστικό ανταγωνισμό, να ενισχύσει τον ρόλο της Άγκυρας και να απομακρύνει περαιτέρω την προοπτική εξομάλυνσης των σχέσεων Ισραήλ–Σαουδικής Αραβίας.

Στο Ισραήλ, όπως αναφέρεται, εκτιμάται ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη συμφωνία για να επεκτείνει την επιρροή της στον Κόλπο, στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ανάλυση, η Άγκυρα παρουσιάζεται ως μακροπρόθεσμη απειλή αντίστοιχης σημασίας με το Ιράν, ιδιαίτερα λόγω της δυνατότητας συνδυασμού της τουρκικής αμυντικής τεχνολογίας με τη σαουδαραβική χρηματοδότηση και την πακιστανική παραγωγική και στρατιωτική βάση.

Η ισραηλινή απάντηση, σύμφωνα πάντοτε με την ίδια εκτίμηση, θα κινηθεί αναπόφευκτα σε δύο παράλληλους άξονες. Ο πρώτος είναι ο ήδη υφιστάμενος μεσογειακός άξονας Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας, ο οποίος θεωρείται ουσιώδες αντίβαρο στην τουρκική επιρροή, ιδίως υπό το φως της ενίσχυσης των σχέσεων της Άγκυρας με τη νέα κυβέρνηση της Συρίας. Η εξέλιξη αυτή αναβαθμίζει περαιτέρω τη σημασία της Κύπρου και της Ελλάδας για το Ισραήλ σε τομείς όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, η θαλάσσια και εναέρια επιτήρηση, οι κοινές ασκήσεις, η ενεργειακή ασφάλεια και η προστασία κρίσιμων υποδομών. Δεν έχει, πάντως, δημοσιοποιηθεί κάποιο νέο ισραηλινό αίτημα προς τη Λευκωσία ή την Αθήνα, επισημαίνεται.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού τριγώνου Ισραήλ–Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων–Ινδίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα Εμιράτα ανησυχούν για την επέκταση της τουρκικής επιρροής και τις σχέσεις της Άγκυρας με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ενώ έχουν διευρύνει την αμυντική συνεργασία τους τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Ινδία. Το Νέο Δελχί, από την πλευρά του, προστίθεται, παρακολουθεί με ανησυχία την ενίσχυση του Πακιστάν και την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί ως δίοδος για την τουρκική διείσδυση στη Νότια Ασία.

Η ισραηλινή εκτίμηση όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα είναι ότι οι δύο αυτοί άξονες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά: Κύπρος και Ελλάδα ως μεσογειακό ανάχωμα και προς όφελος των δύο χωρών οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την τουρκική επεκτατικότητα και αναθεωρητισμό και Ινδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως ευρύτερο στρατηγικό βάθος στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας, των πληροφοριών και της θαλάσσιας ασφάλειας.

ΚΥΠΕ