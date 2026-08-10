Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ανανέωση του Προγράμματος Τριμερούς Αμυντικής Συνεργασίας (ΠΤΑΣ) υπέγραψαν την Πέμπτη, 6 Αυγούστου, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιορδανία, στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΓΕΕΦ.

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών και της εμβάθυνσης των σχέσεών τους στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Η ανανέωση του ΠΤΑΣ προβλέπει τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών, στη βάση του υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας.

Η υπογραφή του Προγράμματος αποτελεί συνέχεια της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας στον αμυντικό τομέα και ενισχύει τον συντονισμό και τις κοινές δράσεις μεταξύ των τριών χωρών.

ΚΥΠΕ