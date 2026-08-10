Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Όταν η ζέστη δυσκολεύει τον ύπνο, ένα παγωμένο ντους φαίνεται να είναι η πιο άμεση λύση για να δροσιστούμε. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η εικόνα δεν είναι τόσο απλή, καθώς το πολύ κρύο νερό μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα από το αναμενόμενο.

Ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, Μάικ Τίπτον, εξηγεί στον Guardian ότι ένα παγωμένο ντους λίγο πριν από τον ύπνο ενδέχεται να δυσκολέψει τη χαλάρωση και την έλευση του ύπνου.

Όπως αναφέρει, η απότομη έκθεση σε πολύ κρύο νερό ενεργοποιεί την παραγωγή αδρεναλίνης και κορτιζόλης. Οι συγκεκριμένες ορμόνες αυξάνουν την εγρήγορση, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να δυσκολεύεται να χαλαρώσει και να αποκοιμηθεί.

Γιατί το παγωμένο νερό μπορεί να «παγιδεύσει» τη ζέστη

Μπορεί να νιώθουμε αμέσως δροσιά, όμως το σώμα μας αντιδρά διαφορετικά. Το πολύ κρύο νερό προκαλεί σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Έτσι, η θερμότητα παραμένει για περισσότερη ώρα στο εσωτερικό του σώματος, αντί να αποβάλλεται σταδιακά στο περιβάλλον, κάτι που καθυστερεί τη φυσική διαδικασία ψύξης. Αντίθετα, ένα χλιαρό ντους επιτρέπει στο αίμα να κυκλοφορεί πιο εύκολα προς το δέρμα, βοηθώντας τον οργανισμό να αποβάλει τη θερμότητα πιο αποτελεσματικά.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Τα ευρήματα συμφωνούν και με μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sleep Medicine Reviews. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα ζεστό ή χλιαρό ντους (40-42,5°C), διάρκειας περίπου 10 λεπτών, μία έως δύο ώρες πριν από τον ύπνο, μπορεί να μας βοηθήσει να αποκοιμηθούμε πιο γρήγορα και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου. Αυτό συμβαίνει επειδή, μετά το ντους, η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος αρχίζει να πέφτει φυσιολογικά, στέλνοντας στον εγκέφαλο το «σήμα» ότι είναι ώρα για ύπνο.

Πότε έχει θέση το παγωμένο νερό;

Όπως αναφέρεται στον Guardian οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το παγωμένο νερό εξακολουθεί να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο σε περιπτώσεις σοβαρής θερμοπληξίας, όταν απαιτείται ταχεία μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Δεν αποτελεί όμως την καλύτερη επιλογή για κάποιον που απλώς προσπαθεί να δροσιστεί πριν κοιμηθεί. Για τις περισσότερες περιπτώσεις, ένα χλιαρό ντους είναι πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς τον φυσικό μηχανισμό θερμορρύθμισης του οργανισμού.

Δεν είναι μόνο το ντους που μετράει

Οι ειδικοί στον ύπνο υπενθυμίζουν ότι η θερμοκρασία του δωματίου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.Το Healthline σημειώνει ότι ένα δροσερό περιβάλλον, σε συνδυασμό με ένα χλιαρό ντους λίγο πριν αποκοιμηθούμε, μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να μειώσει σταδιακά τη θερμοκρασία του και να διευκολύνει την έλευση του ύπνου. Αντίθετα, οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες έχουν συνδεθεί με μικρότερη διάρκεια και χειρότερη ποιότητα ύπνου σε μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες.

huffingtonpost.gr