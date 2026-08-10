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Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Μιλάνο, όπου σε γυναίκα μεταφέρθηκε κατά λάθος έμβρυο που ανήκε σε άλλο ζευγάρι.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου στο νοσοκομείο San Raffaele και οδήγησε τις αρμόδιες ιταλικές Αρχές στην απόφαση να αναστείλουν για 15 ημέρες τη λειτουργία του εργαστηρίου Εμβρυολογίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το λάθος προέκυψε όταν το προσωπικό μπέρδεψε τη σειρά δύο γυναικών που επρόκειτο να υποβληθούν σε εμβρυομεταφορά την ίδια χρονική περίοδο. Ως αποτέλεσμα, στη μία γυναίκα μεταφέρθηκε το έμβρυο που προοριζόταν για την άλλη.

Το λάθος εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι βιολόγος του κέντρου αντιλήφθηκε το λάθος λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η γυναίκα και ο σύντροφός της ενημερώθηκαν άμεσα και συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί ιατρική επέμβαση για την απομάκρυνση του εμβρύου από τη μήτρα, προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πιθανότητα εμφύτευσής του.

Το ζευγάρι στο οποίο ανήκε το έμβρυο δεν ενημερώθηκε αμέσως για το περιστατικό. Η δεύτερη γυναίκα επρόκειτο να υποβληθεί την επόμενη ημέρα σε νέα εμβρυομεταφορά με άλλο δικό της έμβρυο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, οι υπεύθυνοι του κέντρου αποφάσισαν να μην της γνωστοποιήσουν εκείνη τη στιγμή όσα είχαν συμβεί, ώστε να αποφευχθεί έντονη ψυχολογική επιβάρυνση πριν από τη δική της διαδικασία.

«Βαθιά λύπη» από το San Raffaele

Το νοσοκομείο San Raffaele εξέφρασε «βαθιά λύπη» για το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε άμεσα εσωτερική έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το λάθος.

Παράλληλα, έρευνες έχουν αρχίσει και από τις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές της Ιταλίας.

Το νοσοκομείο γνωστοποίησε επίσης ότι έχουν ήδη τροποποιηθεί ορισμένες από τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο εργαστήριο, με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού.

Σύμφωνα με το San Raffaele, τέτοια λάθη θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια και εκτιμάται ότι καταγράφονται περίπου μία φορά ανά 10.000 έως 12.000 κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Το περιστατικό άνοιξε παράλληλα στην Ιταλία τη συζήτηση για την ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ταυτοποίησης, τα οποία ελέγχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εάν το σωστό έμβρυο αντιστοιχεί στη σωστή γυναίκα.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Αναπαραγωγής, Ερμάνο Γκρέκο, ανέφερε ότι τέτοια περιστατικά είναι «πολύ σπάνια αλλά μπορούν να αποφευχθούν», ζητώντας να καταστεί υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου σε όλες τις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

protothema.gr