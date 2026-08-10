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Συναγερμός για το ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία μετά από εκρήξεις στον κρατήρα Voragine και εκπομπές ηφαιστειακής τέφρας, η οποία κινείται στην ατμόσφαιρα προς την περιοχή του αεροδρομίου της Κατάνιας.

Incredible lava flows on Mount Etna (Sicily, Italy), today. pic.twitter.com/U98b9AZIqN August 8, 2026

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, SAC, στην αναστολή όλων των αφίξεων έως τις 17:00 τοπική ώρα, καθώς η παρουσία ηφαιστειακής τέφρας στον εναέριο χώρο δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων.

Παράλληλα, το επίπεδο προειδοποίησης για την αεροπορία παραμένει στο ανώτατο επίπεδο, κόκκινο, σύμφωνα με το VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) που εξέδωσε το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).

LAVA RIVERS light up Mount Etna



Glowing lava cascades into the Sicilian volcano’s Northeast Crater pic.twitter.com/RHgI1kPqHF August 9, 2026

Συνεχίζεται αμείωτη η ηφαιστιακή δραστηριότητα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η τρέχουσα εκρηκτική φάση της Αίτνας συνεχίζεται, ενώ ενεργές παραμένουν δύο εστίες σε υψόμετρο περίπου 2.750 και 2.360 μέτρων. Από τις εστίες αυτές τροφοδοτούνται διαφορετικές ροές λάβας, οι οποίες έχουν σχηματίσει σύνθετα πεδία λάβας στις πλαγιές του ηφαιστείου.

Ιδιαίτερη ανησυχία για τις αεροπορικές μετακινήσεις προκαλεί η τέφρα που απελευθερώνεται από τον κρατήρα Voragine.

Η διασπορά της στην ατμόσφαιρα ήταν αυτή που οδήγησε στον περιορισμό του εναέριου χώρου και στην απόφαση για την αναστολή των αφίξεων στην Κατάνια.

Την ίδια ώρα, το ηφαιστειακό τρέμουλο παραμένει σε υψηλές τιμές, στοιχείο που δείχνει ότι η δραστηριότητα του ηφαιστείου εξακολουθεί να είναι έντονη.

🌋 Europe’s Largest Active Volcano Lights Up Sicily With Fresh Lava Fountains



Mount Etna sent glowing jets high above its summit this week, while red-hot lava flows were visible moving down parts of the mountain.



The Etna Volcano Observatory raised the aviation colour code to… pic.twitter.com/LEY2OfEww1 — RT_India (@RT_India_news) August 8, 2026

Σε επιφυλακή το αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο Fontanarossa της Κατάνιας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Σικελίας και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό διεθνών και εσωτερικών πτήσεων.

Η απόφαση της SAC αφορά προς το παρόν τις αφίξεις, με την επανεκτίμηση της κατάστασης να εξαρτάται από την πορεία του νέφους της τέφρας και την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

BREAKING: Mount Etna has produced a pyroclastic flow within Valle del Bove at approximately 11:30 local time. The event was triggered by the opening of a new eruptive fracture at 2,550 meters elevation, possibly following a small landslide. Time-lapse footage captured the event.… pic.twitter.com/2nMIFwQDmW — World Updates (@Updatesofwworld) August 8, 2026

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους με τις αεροπορικές εταιρείες πριν κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο, καθώς οι περιορισμοί μπορεί να παραταθούν ή να τροποποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες.

Η Αίτνα, το υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση από το INGV, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της συνεχιζόμενης εκρηκτικής και εκχυτικής δραστηριότητας.

skai.gr