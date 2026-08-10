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Μοναδικό θέαμα, σε έναν ασέληνο ουρανό, αναμένεται να προσφέρει το φαινόμενο των διαττόντων αστέρων «Περσείδες», το οποίο κορυφώνεται το βράδυ της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, με διάφορες εκδηλώσεις να οργανώνονται στις ορεινές περιοχές, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να στρέψουν το βλέμμα ψηλά.

Για τη βροχή των μετέωρων και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται, σε Κυπερούντα και Αμίαντο, μίλησαν ο Πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρείας Κύπρου, αστροφυσικός Χρύσανθος Φάκας και ο ιδρυτής του AstroVerce Astronomy Club Σωτήρης Σαββίδης, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το Αστεροσκοπείο Τροόδους.

Οι «Περσείδες», ανέφερε ο κ.Φάκας, θεωρούνται ένα από τα πιο όμορφα φαινόμενα πεφταστεριών και ειδικά στις 12 Αυγούστου, «προβλέπεται να είναι εντυπωσιακές λόγω του ασέληνου ουρανού», καλώντας το κοινό να επισκεφθεί την Κυπερούντα, στην αστρονομική βραδιά που διοργανώνει η Αστρονομική Εταιρεία Κύπρου (ΑΣΤΡΕΚ), ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος ( CSEO) και το Αστεροσκοπείο Φροντιστηρίων Φάκα, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Η εκδήλωση, συνέχισε, θα ξεκινήσει στις 21:00, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αρσενίου, ενώ προέτρεψε το κοινό να φέρει μαζί του χειμερινή ενδυμασία καθώς και κουβέρτα, ώστε να παρακολουθήσει το φαινόμενο ξαπλωτό. Παράλληλα, πρόσθεσε, θα γίνουν σχετικές διαλέξεις, ενώ ευπρόσδεκτοι είναι όσοι διαθέτουν τηλεσκόπια και φωτογραφικές μηχανές, για καταγραφή του φαινομένου.

Αναφέρθηκε, εξάλλου, στην ολική έκλειψη ηλίου, που θα σημειωθεί την ίδια μέρα, αλλά δεν θα είναι ορατή στην Κύπρο, αλλά σε περιοχές της δυτικής Ευρώπης. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα συγκλονιστικό φαινόμενο, καθώς «το φεγγάρι θα μπει μπροστά από τον ηλιακό δίσκο και ξαφνικά, ενώ είναι μεσημέρι, θα υπάρχει απόλυτο σκοτάδι, για πάνω από δυο λεπτά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση».

Εξάλλου, ο ιδρυτής του AstroVerce Astronomy Club, Σωτήρης Σαββίδης, ανέφερε ότι, για την παρατήρηση των «Περσείδων», σε συνεργασία με το Πλανητάριο Κύπρου και με την άδεια του Τμήματος Δασών, διοργανώνεται αστρονομική βραδιά στο Αστροπάρκο Αμιάντου. Σημειώνεται ότι το Πλανητάριο Κύπρου διοργανώνει και άλλη εκδήλωση, στο χώρο του, με τις συμμετοχές να έχουν ήδη συμπληρωθεί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

«Στις 12 Αυγούστου είναι η κορύφωση του φαινομένου και ο κόσμος μπορεί να έρθει να δει περισσότερο από 100 μετέωρα ανά ώρα, κάτι το συναρπαστικό», ανέφερε ο κ.Σαββιδης, καλώντας το κοινό να προσέλθει νωρίς, από τις 19:00.

Στο χώρο, συνέχισε, θα υπάρχουν επτά τηλεσκόπια για παρατήρηση του φαινομένου, ενώ στις 20:30 θα παρουσιαστεί μια «ουρανογραφία, για να μπορεί ο κόσμος να αντιληφθεί καλύτερα το πάζλ των αστερισμών», ενώ ευπρόσδεκτοι, πρόσθεσε, είναι και όσοι επιθυμούν να φωτογραφίσουν τις «Περσείδες».

Παράλληλα, προέτρεψε το κοινό να φέρει μαζί του ζεστά ρούχα, καρεκλίτσες, φαγητό και ποτό – τα οποία ωστόσο δεν πρέπει να παραμείνουν στο χώρο – τονίζοντας ότι απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα οποιασδήποτε φωτιάς.

Στον ίδιο χώρο, στο Αστροπάρκο Αμιάντου, διοργανώνει την εκδήλωση του και το Nightsky Explorers Club, το οποίο προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, στις 20:00, για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο και να εξερευνήσουν τον νυχτερινό ουρανό μέσα από τα τηλεσκόπια της ομάδας, παρατηρώντας πλανήτες, αστέρια και άλλα ουράνια αντικείμενα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ανακοίνωση, όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν μαζί τους υπνόσακο ή ακόμη και αντίσκηνο, ώστε να απολαύσουν ολόκληρη τη νύχτα κάτω από τον έναστρο ουρανό, «σε ένα από τα καλύτερα σημεία της Κύπρου για αστροπαρατήρηση».

Οι διοργανωτές συστήνουν στους επισκέπτες να φορέσουν ζεστά ρούχα, καθώς η θερμοκρασία στο Αστροπάρκο πέφτει αισθητά τις βραδινές ώρες, να αποφύγουν τη χρήση έντονων φακών, ώστε να διατηρηθεί το σκοτάδι που απαιτείται για την παρατήρηση και να σεβαστούν το φυσικό περιβάλλον, αφήνοντας τον χώρο καθαρό.

Εξάλλου, σε σημερινή ανακοίνωση του, το Αστεροσκοπείο Τροόδους αναφέρει ότι κατά την κορύφωση του φαινομένου, το βράδυ της Τετάρτης 12 προς ξημέρωμα Πέμπτης 13 Αυγούστου, αναμένεται μέγιστος εκτιμώμενος αριθμός ορατών διαττόντων αστέρων μέχρι 100 την ώρα, σε ιδανικές συνθήκες.

«Για φέτος το φαινόμενο συμπίπτει με την φάση της Νέας Σελήνης, γεγονός που καθιστά τον νυκτερινό ουρανό εντελώς ασέληνο, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες παρατήρησης ακόμα και αμυδρών διαττόντων», συμπληρώνει.

Το βράδυ της Τετάρτης (20:00) θα υπάρχει δωρεάν αστροπαρατήρηση στο χώρο του αστεροσκοπείου, στα Αγρίδια, με προαιρετικές δραστηριότητες.

Υποδεικνύεται, επίσης, ότι η πανοραμική κάμερα καταγραφής του ουρανού, που είναι εγκατεστημένη στο αστεροσκοπείο SPICA, στον Πρόδρομο, θα μεταδίδει ζωντανά στο διαδίκτυο κάθε βράδυ στην ιστοσελίδα www.cosmos.cy/allsky

Μεταξύ άλλων, τονίζεται πως, η αστροπαρατήρηση στην κυπριακή ύπαιθρο είναι μια μαγική εμπειρία που όλοι πρέπει να ζήσουν, αλλά «χρειάζεται να δείξουμε σεβασμό στην φύση μας και να αποφύγουμε κάθε είδους ρύπανση και ειδικά το άναμμα φωτιάς».

Νύχτα «Περσείδων» διοργανώνεται και στο Αστροπάρκο Κάμπου, που βρίσκεται πλησίον του Μουσείου Δασικής Κληρονομιάς Κάμπου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 21:00, με τους διοργανωτές να καλού το κοινό να προσέλθει «με μια ζακετούλα, λίγη υπομονή και όσες ευχές μπορείτε να κουβαλήσετε».

Φωτογραφική εξόρμηση, για τους φίλους της αστροφωτογραφίας, διοργανώνει ο φωτογραφικός όμιλος Λάρνακας, στο φράγμα Προδρόμου, στο Τρόοδος, στις 21:30. Όπως αναφέρει, η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους όσοι αγαπούν τον νυχτερινό ουρανό και τη φωτογραφία, ανεξαρτήτως εμπειρίας.

ΚΥΠΕ