Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν απόψε οι λάτρεις του νυχτερινού ουρανού, καθώς η Αφροδίτη και ο Δίας θα βρεθούν στην πλησιέστερη φαινομενική τους απόσταση. Οι δύο λαμπρότεροι πλανήτες θα είναι ορατοί χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα μετά τη δύση του Ηλίου, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα που μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και με γυμνό μάτι.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο αστροφυσικός Χρύσανθος Φάκας εξήγησε ότι αυτές τις ημέρες ο Ήλιος δύει γύρω στις 8 το βράδυ, ενώ σήμερα η δύση θα σημειωθεί ακριβώς στις 7:59 μ.μ., ενώ λίγη ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα, η Αφροδίτη και ο Δίας θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν στον ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «σήμερα θα είναι στο πιο κοντινό τους σημείο και θα μοιάζει λες και είναι ένα σώμα».

Ορατοί και με γυμνό μάτι

Ο αστροφυσικός τόνισε ότι το φαινόμενο θα είναι εντυπωσιακό ακόμη και χωρίς τη χρήση εξοπλισμού παρατήρησης. Όπως ανέφερε, η εικόνα των δύο πλανητών θα ξεχωρίζει εύκολα στον ουρανό, ενώ όσοι διαθέτουν τηλεσκόπιο θα μπορούν να απολαύσουν ακόμη καλύτερη θέαση.

Σύμφωνα με τον κ. Φάκα, «οι δύο πλανήτες θα είναι ορατοί χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Εάν κάποιοι δεν το βλέπουν θα πρέπει να υποψιαστούν ότι κάποιο κτήριο υπάρχει μπροστά τους διότι είναι χαμηλά στον ορίζοντα και θα πρέπει να ψάξουν να το βρουν». Ειδικά για τους Λευκωσιάτες, συνέχισε, θα είναι 90 μοίρες στα αριστερά του Πενταδακτύλου που είναι η δύση.

Εντυπωσιακό, αλλά όχι σπάνιο φαινόμενο

Παρότι η συνάντηση των δύο πλανητών κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού, ο κ. Φάκας διευκρίνισε ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις δεν θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες. Συγκεκριμένα, όπως είπε, οι εναλλαγές και οι φαινομενικές προσεγγίσεις των πλανητών παρατηρούνται συχνότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, χωρίς ωστόσο να αποτελούν και καθημερινό φαινόμενο.

Η σύνδεση των πλανητών με την αρχαία Ελλάδα

Ο κ. Φάκας αναφέρθηκε επίσης στην ονοματοδοσία των δύο πλανητών από τους αρχαίους Έλληνες, χαρακτηρίζοντας εντυπωσιακό το γεγονός ότι είχαν αντιληφθεί τη σημασία και τα χαρακτηριστικά τους πριν από περίπου 2.500 χρόνια. Όπως εξήγησε, παρότι η Αφροδίτη φαίνεται πιο λαμπρή και μεγαλύτερη στον ουρανό από τον Δία, οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος και γι’ αυτό του έδωσαν το όνομα του ανώτατου θεού του Ολύμπου. Αντίθετα, η Αφροδίτη πήρε το όνομά της από τη θεά της ομορφιάς, καθώς ξεχωρίζει για τη λαμπρότητα και την εντυπωσιακή της παρουσία στον νυχτερινό ουρανό.

Τα αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού – Έρχονται οι Περσίδες

Η αποψινή σύνοδος των δύο πλανητών, λοιπόν, αποτελεί μια καλή αφορμή για να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τον νυχτερινό ουρανό και να ανακαλύψουμε τα εντυπωσιακά φαινόμενα που μας προσφέρει το σύμπαν. Ωστόσο, αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς εντυπωσιακών αστρονομικών φαινομένων που θα είναι ορατά τους επόμενους μήνες. Όπως επισημαίνει ο κ. Φάκας, το καλοκαίρι προσφέρει ιδανικές ευκαιρίες για παρατήρηση του ουρανού, με τις Περσείδες, τις πανσελήνους και άλλα ουράνια γεγονότα να αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Ο κ. Φάκας αναφέρει ότι από τις 17 Ιουλίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου θα είναι ορατές οι Περσείδες, χαρίζοντας στους παρατηρητές πολλά «πεφταστέρια».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κορύφωση των Περσείδων στις 12 Αυγούστου, καθώς φέτος συμπίπτει με νέα Σελήνη. Όπως επισήμανε επειδή ακριβώς ο ουρανός θα είναι ασέληνος, το φετινό φαινόμενο με τα πεφταστέρια θα είναι εκπληκτικό.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και οι πανσέληνοι του καλοκαιριού στις 30 Ιουνίου, 29 Ιουλίου και 28 Αυγούστου.