Έντονη ανησυχία προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στις Φιλιππίνες, μετά από νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κανλαόν στο νησί Νέγκρος, η οποία προκάλεσε πτώση ηφαιστειακής τέφρας σε γειτονικές περιοχές.
Η έκρηξη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «μέτριας έντασης» από το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS), σημειώθηκε στις 7:30 π.μ. και διήρκεσε περίπου τρία λεπτά. Το ηφαίστειο εκτόξευσε ένα σκούρο γκρίζο νέφος που έφτασε σε ύψος δύο έως τριών χιλιομέτρων πάνω από τον κρατήρα.
Σύμφωνα με το PHIVOLCS, ο σταθμός παρατήρησης Upper Pantao κατέγραψε επίσης πυροκλαστικά ρεύματα που κατήλθαν στις νοτιοανατολικές πλαγιές του ηφαιστείου, σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου από την κορυφή.
Στάχτη και στο γειτονικό νησί Σεμπού
Το σύννεφο στάχτης παρασύρθηκε από τους ανέμους προς τα ανατολικά, καλύπτοντας περιοχές όπως οι πόλεις Κανλαόν και Σαν Κάρλος. Μάλιστα, στη Σαν Κάρλος η στάχτη κάλυψε οχήματα και καλλιέργειες, ενώ στην Κανλαόν αναφέρθηκαν και πτώσεις πετρωμάτων.
Η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε μέχρι το γειτονικό νησί Σεμπού, αναγκάζοντας πολλές τοπικές αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία των σχολείων για την ημέρα. Η κυβερνήτης του νησιού έδωσε εντολή στο γραφείο διαχείρισης καταστροφών να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλα τα δημόσια νοσοκομεία της επαρχίας.