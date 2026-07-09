Έντονη ανησυχία προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στις Φιλιππίνες, μετά από νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κανλαόν στο νησί Νέγκρος, η οποία προκάλεσε πτώση ηφαιστειακής τέφρας σε γειτονικές περιοχές.

Η έκρηξη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «μέτριας έντασης» από το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS), σημειώθηκε στις 7:30 π.μ. και διήρκεσε περίπου τρία λεπτά. Το ηφαίστειο εκτόξευσε ένα σκούρο γκρίζο νέφος που έφτασε σε ύψος δύο έως τριών χιλιομέτρων πάνω από τον κρατήρα.

Today, a major eruption at Kanlaon Volcano on Negros Island, Philippines. An ash plume rose 2–3 km (1.2–1.9 miles) above the crater, causing ashfall in nearby areas. Alert Level 2 remains in effect. pic.twitter.com/8XUqLTtRbn July 9, 2026

Σύμφωνα με το PHIVOLCS, ο σταθμός παρατήρησης Upper Pantao κατέγραψε επίσης πυροκλαστικά ρεύματα που κατήλθαν στις νοτιοανατολικές πλαγιές του ηφαιστείου, σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου από την κορυφή.

LOOK: A moderately explosive eruption at the summit crater of Kanlaon Volcano occurred at 07:33 AM today (09 July 2026) and lasted three (3 minutes) based on the seismic and infrasound records. This event generated a dark gray eruption plume that rose 2-3 kilometers above the… pic.twitter.com/9xkmNsqFMc — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) July 9, 2026

Στάχτη και στο γειτονικό νησί Σεμπού

Το σύννεφο στάχτης παρασύρθηκε από τους ανέμους προς τα ανατολικά, καλύπτοντας περιοχές όπως οι πόλεις Κανλαόν και Σαν Κάρλος. Μάλιστα, στη Σαν Κάρλος η στάχτη κάλυψε οχήματα και καλλιέργειες, ενώ στην Κανλαόν αναφέρθηκαν και πτώσεις πετρωμάτων.

Huge eruption of the Kanlaon volcano in Negros Island Region, Philippines 🇵🇭 (09.07.2026)



Ash from the volcano is estimated to reach about 2-3 km into the sky. pic.twitter.com/fyGT7mc30i July 9, 2026

Η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε μέχρι το γειτονικό νησί Σεμπού, αναγκάζοντας πολλές τοπικές αρχές να αναστείλουν τη λειτουργία των σχολείων για την ημέρα. Η κυβερνήτης του νησιού έδωσε εντολή στο γραφείο διαχείρισης καταστροφών να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλα τα δημόσια νοσοκομεία της επαρχίας.

El volcán Canlaón entra en erupción y eleva la alerta en Filipinas



La mañana de este jueves 9 de julio de 2026, el volcán Canlaón registró una erupción de tres minutos que generó una columna de ceniza de hasta 3 kilómetros de altura. El material expulsado ya cubre plantas y… pic.twitter.com/zPqBl67Ouu — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) July 9, 2026

protothema.gr