Σε φυλακές του Ισραήλ συνεχίζει να εκτίει την ποινή του ο 75χρονος Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, που είχε καταδικαστεί το 2025 σε πενταετή ποινή φυλάκισης για την μεγαλύτερη υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Αυτήν την ενημέρωση έλαβε μόλις πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως από το αντίστοιχο υπουργείο του Ισραήλ μετά που ζητήθηκε να ενημερωθεί για το καθεστώς του, ύστερα και από πληροφορίες και ισχυρισμούς που είχαν διατυπωθεί στην Κύπρο, ότι ο καταδικασθείς θα αφηνόταν ελεύθερος ή δεν θα εξέτιε την ποινή του, μετά την μεταφορά του στην χώρα καταγωγής του.

Η ενημέρωση που έλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης από τις ισραηλινές αρχές είναι ότι ο Σιμόν Αϊκούτ συνεχίζει να εκτίει στο Ισραήλ την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε από το κυπριακό δικαστήριο. Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά του έγινε βάσει διεθνούς συμφωνίας για τη μεταφορά καταδίκων, με την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε την ποινή που επιβλήθηκε από την κυπριακή Δικαιοσύνη.

Όταν έγινε η μεταφορά του από τις κυπριακές φυλακές σε φυλακές του Ισραήλ στις 17/4/2026, είχαν εκφραστεί ισχυρισμοί ότι αυτός λόγω της κατάστασης της υγείας του αλλά και του στάτους του, θα αφηνόταν ελεύθερος πριν εκτίσει την ποινή του. Παρενθετικά αναφέρεται ότι η έκτιση της ποινής υπάγεται στους κανονισμούς της χώρας που μεταφέρεται και όχι της χώρας στην οποία επιβλήθηκε η ποινή.

Σημειώνεται ότι πριν τη μεταφορά του καταδικασθέντα στο Ισραήλ, είχε δοθεί η διαβεβαίωση από τις αντίστοιχες αρχές της χώρας, ότι αυτό δεν συνεπάγεται μείωση της ποινής του. Υπενθυμίζεται ότι ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ είχε καταδικαστεί στις 24/10/2025 από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε πέντε χρόνια φυλάκιση, μετά την παραδοχή του σε 40 κατηγορίες που αφορούσαν δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο.

Τα αδικήματα που διέπραξε αφορούσαν 40 τεμάχια γης με τη συνολική έκταση να πλησιάζει τα 400.000 τ.μ. αξίας ίση με €40 εκατ. περίπου. Οι παράνομες αναπτύξεις που έγιναν από εταιρείες του Αϊκούτ, αφορούσαν πέντε κτηριακά συγκροτήματα που ανεγέρθηκαν στον Άγιο Αμβρόσιο (Ceasar Cliff), στο Τρίκωμο (Ceasar Resort), στα Γαστριά (Ceasar Beach και Ceasar Blue) και στην Ακανθού (Ceasar Breeze και Ceasar Bay), στην επαρχία Κερύνειας και Αμμοχώστου.