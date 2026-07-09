Συνεχίζεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η δίκη για τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου. Η σημερινή δικάσιμος άρχισε με την ολοκλήρωση της εξέτασης της ένατης κατά σειρά μάρτυρος κατηγορίας από την κατηγορούσα Αρχή και συνεχίζεται με την αντεξέταση της από τους συνήγορους υπεράσπισης των εννέα προσώπων που βρίσκονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Η μάρτυρας εξεταζόμενη από την εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής, Ελένη Κωνσταντίνου, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι, από την εμπειρία της η κατηγορούμενη 3 (λειτουργός των ΥΚΕ) η οποία είχε την ευθύνη από πλευράς των Υπηρεσιών για την περίπτωση του Στυλιανού κατά την περίοδο 2010-11, θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα από όσα έκανε. Η απάντηση αυτή της μάρτυρος ήταν αποτέλεσμα ερώτησης από πλευράς της κατηγορούσας Αρχής , η οποία της ζήτησε να κάνει τη σύγκριση με άλλες λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) που έχει συνεργαστεί κατά τα χρόνια υπηρεσίας της.

«Έβγαλαν τα μάτια αδέσποτων σκυλιών»

Σε έκθεση που ετοίμασε η μάρτυρας, ως συνδετική λειτουργός στην περίπτωση του Στυλιανού, και απέστειλε προς την επαρχιακή επιτροπή στις 7 Απριλίου 2011, επικαλείται κάποιες αναφορές της δασκάλας για ακατάλληλες πράξεις που φέρονται να γίνονταν μπροστά στα μάτια του παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση περιλαμβάνονται αναφορές σε αδέσποτα σκυλιά στο σπίτι, που «τους έβγαλαν τα μάτια», σε «ψοφίμια που έτρωγαν από τη φάρμα» και τον πατέρα που έσφαζε τα ζώα βάζοντας τον Στυλιανό σκόπιμα να παρακολουθεί. Η δασκάλα είχε μιλήσει επίσης για ποντίκια και κατσαρίδες μέσα στο σπίτι και για έλλειψη φαγητού το μεσημέρι.

Με τις απόψεις της δασκάλας, σύμφωνα με την συνδετική λειτουργό, συμφώνησε τόσο η λογοθεραπεύτρια όσο και η ειδική δασκάλα του παιδιού.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη και το κείμενο ανανεώνεται