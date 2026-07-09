Έπειτα από μια πορεία σχεδόν δύο δεκαετιών από τη στιγμή που διατυπώθηκε για πρώτη φορά η ιδέα δημιουργίας του, το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας περνά πλέον στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του, καθώς υπογράφηκε σήμερα η συμφωνία για τη διαχείριση και λειτουργία του.

Τη συμφωνία υπέγραψαν, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Γιώργος Παπαγεωργίου και ο διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας Τεχνουργείο Λτδ Άγις Γεωργιάδης, εκπροσωπώντας τον οργανισμό που αναδείχθηκε ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης για τη λειτουργία και διαχείριση του χώρου.

Στην τελετή υπογραφής παρέστησαν επίσης ο κοινοτάρχης Λέμπας Θουκυδίδης Χρυσοστόμου και ο υπεύθυνος του έργου Γιάννης Σακέλης, ο οποίος παρουσίασε τον σχεδιασμό του Οργανισμού Τεχνουργείο Λτδ για τη λειτουργία του νέου πολιτιστικού κέντρου.

Το Πολιτιστικό Χωριό φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν μόνιμο κόμβο σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και διεθνούς πολιτιστικής ανταλλαγής, φιλοξενώντας προγράμματα artists‘ residencies, εργαστήρια, masterclasses, εκπαιδευτικές δράσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ θα λειτουργεί παράλληλα ως χώρος φιλοξενίας δημιουργών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το έργο, συνολικού κόστους περίπου €4 εκατομμυρίων , άρχισε να κατασκευάζεται τον Φεβρουάριο του 2022 και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το συγκρότημα, συνολικής έκτασης περίπου 1800 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Σπύρο Θ. Σπύρου, Χάρη Χριστοδούλου και Χάρη Σολωμού, οι οποίοι είχαν αποσπάσει το πρώτο βραβείο στον σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δύο βασικές ενότητες: τη «Γειτονιά της Δημιουργίας», με εργαστήρια ζωγραφικής και κεραμικής, βιβλιοθήκη και γραφεία, και τη «Γειτονιά της Φιλοξενίας», με δυνατότητα διαμονής έως 35 ατόμων, καθώς και κοινόχρηστους χώρους εστίασης και υποστήριξης.

Μια ιδέα που γεννήθηκε πριν από χρόνια

Η δημιουργία του Πολιτιστικού Χωριού αποτελεί συνέχεια ενός σχεδιασμού που ξεκίνησε ήδη από το 2008, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ανακήρυξε τη Λέμπα ως το Πολιτιστικό Χωριό της Κύπρου, αναγνωρίζοντας τη μοναδική συγκέντρωση καλλιτεχνικής και αρχαιολογικής δραστηριότητας στην κοινότητα. Ακολούθησε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός το 2016, ενώ οι οικοδομικές εργασίες ξεκίνησαν αρκετά χρόνια αργότερα.

Η Λέμπα κατέχει ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της Κύπρου. Εκτός από τον σημαντικό χαλκολιθικό οικισμό και την περίφημη «Κυρά της Λέμπας», συνδέθηκε από τη δεκαετία του 1980 με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία, όταν ο ζωγράφος Στας Παράσκος, μετά την τουρκική εισβολή, μετέφερε εκεί το Cyprus College of Art, δημιουργώντας μια διεθνώς γνωστή κοινότητα καλλιτεχνών και το εμβληματικό «Μεγάλο Τείχος της Λέμπας».

Η παρακαταθήκη του Στας Παράσκου

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου χαρακτήρισε τη Λέμπα «σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου», αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην παρακαταθήκη του Στας Παράσκου.

Όπως ανέφερε, ο πρωτοπόρος δημιουργός «μετέτρεψε τη Λέμπα, μετά την τουρκική εισβολή, σε εργαστήρι ελευθερίας, πειραματισμού και αυθεντικής έκφρασης», ενώ το έργο και το όραμά του εξακολουθούν να εμπνέουν όσους δημιουργούν και διδάσκουν στον χώρο.

Η Υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι το Πολιτιστικό Χωριό φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό οικοσύστημα, όπου καλλιτέχνες, φοιτητές και μαθητές από την Κύπρο και το εξωτερικό θα μπορούν να δημιουργούν, να εκπαιδεύονται και να συνεργάζονται, μέσα από συνέργειες με πανεπιστήμια, σχολές καλών τεχνών, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς του τουρισμού.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται επίσης η υλοποίηση, με χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, τεσσάρων εβδομάδων ετήσιων δράσεων που θα περιλαμβάνουν προγράμματα εικαστικής αγωγής για μαθητές, πολιτιστική μαθητική κατασκήνωση και φιλοξενίες φοιτητών σχολών καλών τεχνών.