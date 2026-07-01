Το νέο χορηγικό πρόγραμμα «Νόστος», που στοχεύει στη διάσωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της τοπικής μνήμης των κατεχόμενων κοινοτήτων, αναμένεται να ανακοινώσει εντός των επόμενων ημερών το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Την εξαγγελία έκανε σήμερα η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, ενημερώνοντας τη νέα σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τις προτεραιότητες και τον σχεδιασμό του Υφυπουργείου.

Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα «Νόστος» θα απευθύνεται στις κατεχόμενες κοινότητες, στα προσφυγικά σωματεία, καθώς και σε πολιτιστικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, με στόχο τη διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης των κατεχόμενων περιοχών. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, η σχετική πρόσκληση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στις 9 Ιουλίου θα υπογραφεί η συμφωνία για τη διαχείριση του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας, ώστε ο χώρος να τεθεί σύντομα σε λειτουργία ως κέντρο φιλοξενίας καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών δράσεων.

Η Λ. Κασσιανίδου αναφέρθηκε επίσης στην πορεία του νομοσχεδίου για το Καθεστώς του Καλλιτέχνη, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με τους οργανωμένους φορείς των καλλιτεχνών και το Υπουργείο Εργασίας, καθώς διαπιστώθηκε η ανάγκη επανεξέτασης των εισηγήσεων που είχαν κατατεθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Όπως είπε, στόχος είναι τόσο η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου όσο και η αντιμετώπιση των ευρύτερων ζητημάτων κοινωνικής ασφάλισης που απασχολούν τους ανθρώπους του πολιτισμού.

Με στόχο την εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας στα ζητήματα πολιτισμού πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση της Υφυπουργού Πολιτισμού, με τη νέα σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.

Κατά την ενημέρωσή της προς τα μέλη της Επιτροπής, πολλά από τα οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά στη Βουλή, η Υφυπουργός παρουσίασε τη δομή, την αποστολή και τις βασικές προτεραιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το οποίο συμπληρώνει σήμερα τέσσερα χρόνια λειτουργίας.

Στην ενημέρωσή της προς την Επιτροπή, η Υφυπουργός παρουσίασε ακόμη την πρόοδο που καταγράφεται σε σειρά έργων, όπως το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και η δημιουργία του νέου Ενιαίου Αρχειοφυλακίου του Κρατικού Αρχείου, ενώ έκανε αναφορά και στα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού.