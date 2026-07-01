Συνεχίζονται σε διάφορες κατευθύνσεις οι έρευνες των ανακριτών των βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας, ώστε να πέσει φως σ’ όλες τις πτυχές της φρικτής υπόθεσης θανάτου των δύο αδελφών από τη Βουλγαρία, 8 και 10 χρόνων, που εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής νεκρά στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στην Ξυλοφάγου.

Σ’ ό,τι αφορά στα αίτια θανάτου αυτά παραμένουν ανοιχτά, σε αυτό το στάδιο, αν και το επικρατέστερο σενάριο παραμένει η ασφυξία, αφού ήταν για ώρες κλειδωμένα στο μοιραίο όχημα. Η νεκροτομή στις σορούς των αδικοχαμένων παιδιών κατέδειξε πως η αιτία θανάτου «θα απαιτήσει περαιτέρω εξετάσεις για να εξακριβωθεί», σύμφωνα με ανακοίνωση των ΒΒ. Τη νεκροτομή διενήργησε ο εξ Ελλάδος ιατροδικαστής, Μανώλης Σακελλιάδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε δείγματα για ιστοπαθολογικές εξετάσεις.

Αυτό που έχουν κλειδώσει οι ανακριτές είναι το αδίκημα της φερόμενης αμέλειας, λόγω του ότι οι δύο ύποπτοι, που τελούν υπό κράτηση, δηλαδή ο 30χρονος πατέρας και η 38χρονη συμβία του, άφησαν χωρίς επιτήρηση τα δύο ανήλικα αγόρια, αφού το πρωί της Κυριακής μετέβησαν και οι δύο στις εργασίες τους. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και μαρτυρίες ενώπιον των ΒΒ πως τα δύο παιδιά, που έφτασαν στη χώρα μας περί τα μέσα Μαΐου, έμεναν πολύ συχνά μόνα στο σπίτι.

Αυτό που συνεχίζει να διερευνάται είναι ο λόγος που βγήκαν από το σπίτι τα παιδιά και μπήκαν στο μοιραίο αυτοκίνητο. Το μόνο δεδομένο είναι πως τα δύο αγόρια φαίνονται από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης, να παίζουν στο χωράφι και έπειτα να εισέρχονται στο αυτοκίνητο και να συνεχίζουν το παιχνίδι τους. Έπειτα η εικόνα παγώνει. Το υλικό αυτό υπόκειται σε εξειδικευμένη επεξεργασία, λόγω της κακής ποιότητας της εικόνας, αφού το CCTV είναι παλαιάς τεχνολογίας, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ».

Μέσω της τεχνολογίας θα γίνουν προσπάθειες για βελτίωση της εικόνας, ώστε να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, συνεχίζουν να διερευνώνται οι φήμες πως συγκεκριμένο άτομο, που παραδέχθηκε δημόσια πως «δεν ήθελε παιδιά» στο κτήριο κατηγορώντας τον πατέρα πως αθέτησε τη μεταξύ τους συμφωνία, ενδεχομένως να τα έδιωξε και να βρήκαν καταφύγιο στο αυτοκίνητο. Μέχρι χθες το απόγευμα τουλάχιστον, οι ανακριτές της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν εντοπίσει μαρτυρία που να επιβεβαιώνει αυτές τις φήμες.

Στο μικροσκόπιο συνεχίζει να βρίσκεται το όχημα, στο πίσω κάθισμα του οποίου βρέθηκαν νεκρά τα αγοράκια. Αυτό που παραμένει γρίφος είναι εάν κλείδωσε το αυτοκίνητο λόγω κάποιας βλάβης ή εάν συνέβη κάτι άλλο. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταδεικνύουν πως τα παιδιά βρήκαν ανοιχτή τη μία πόρτα και έμειναν στο αυτοκίνητο πάνω από τρεις ώρες. Αυτή η πτυχή αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά από εξετάσεις ειδικού από την αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων.

Εν τω μεταξύ, οι δύο ύποπτοι έχουν δώσει ανακριτικές καταθέσεις, στην παρουσία των δικηγόρων τους.