Στα οικονομικά προβλήματα, τις προσωπικές διαφορές του ζευγαριού και τις τελευταίες επικοινωνίες τους επικεντρώνονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την απόπειρα φόνου σε βάρος της 46χρονης στο Ζακάκι.

Οι ανακριτές επιχειρούν να εξακριβώσουν το κίνητρο του 55χρονου αστυνομικού, εξετάζοντας παράλληλα υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα κινητά τηλέφωνα των δύο, καθώς και τις τραπεζικές τους κινήσεις, αξιολογώντας κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να φωτίσει το παρασκήνιο της οικογενειακής τραγωδίας.

Όπως πληροφορείται το philenews, στο επίκεντρο των εξετάσεων βρίσκονται οι οικονομικές συναλλαγές του ζευγαριού, οι προσωπικές διαφορές που φαίνεται να είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες τους. Για τον σκοπό αυτό, οι ανακριτές αναμένεται να εξασφαλίσουν δικαστικά διατάγματα, ώστε να προχωρήσουν στην εξέταση των κινητών τηλεφώνων των δύο, ενώ παράλληλα θα αναλυθούν τα δεδομένα που αφορούν τις τραπεζικές τους κινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και χρηματικό ποσό που φέρεται να είχε λάβει πρόσφατα η 46χρονη από συγκεκριμένο ταμείο. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται σε συνδυασμό με τις πληροφορίες περί οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το ζευγάρι. Οι ανακριτές διερευνούν κατά πόσο τα οικονομικά ζητήματα αποτέλεσαν την αφορμή για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η συλλογή μαρτυρικού υλικού. Ήδη έχουν ληφθεί συνεντεύξεις από συγγενικά πρόσωπα, ενώ ακολουθεί ο κύκλος καταθέσεων από πρόσωπα που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για τη σχέση του ζευγαριού και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της επίθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, μέσω του οποίου οι ανακριτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του 55χρονου πριν και μετά την αποχώρησή του από τον Λιμενικό Σταθμό της Μαρίνας Αγίου Ραφαήλ.

Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 55χρονος μετέβη στην υπηρεσία του νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης της βάρδιάς ενώ φέρεται να ζήτησε ξυραφάκι όπου και ξυρίστηκε πριν αναχωρήσει από τον σταθμό. Η συγκεκριμένη πληροφορία αξιολογείται στο πλαίσιο της διερεύνησης των κινήσεών του πριν από το αιματηρό περιστατικό, χωρίς προς το παρόν να συνδέεται με κάτι.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι ανακριτές επιχειρούν να συνθέσουν το πλήρες παζλ της υπόθεσης και να εξακριβώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην απόπειρα φόνου.

Την ίδια ώρα, η 46χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού νοσηλευτηρίου της Λεμεσού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και ακολούθως διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική συμβεβλημένη με το ΓεΣΥ, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το πρωί της Δευτέρας η 46χρονη μετέβαινε στην εργασία της ως σχολική συνοδός σε σχολείο στον Ύψωνα. Οι ανακριτές διερευνούν κατά πόσο ο 55χρονος την ανέμενε έξω από το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα ή εάν οι δύο είχαν προηγουμένως διευθετήσει να συναντηθούν στο συγκεκριμένο σημείο. Αφού η 46χρονη στάθμευσε το όχημά της, ο 55χρονος επιβιβάστηκε σε αυτό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία που κατέληξε στην αιματηρή επίθεση.