Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, από σήμερα (1η Ιουλίου 2026), η καταβολή ενοικίων για ακίνητα στην Κύπρο θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Η υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 48Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και θεσπίστηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα, τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται μέσω:

τραπεζικού εμβάσματος,

χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας,

ή άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Το μέτρο αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του ποσού του ενοικίου ή της χρήσης του ακινήτου, είτε πρόκειται για κατοικία, επαγγελματικό χώρο ή άλλη ακίνητη ιδιοκτησία.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι ενοικίου δεν θα μπορούν να αποδέχονται πληρωμές με άλλον τρόπο, πέραν των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών μέσων.

Στην αντίθετη περίπτωση

Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, στα φυσικά πρόσωπα θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ύψους €300 ενώ για τα νομικά πρόσωπα, η χρηματική επιβάρυνση ανέρχεται σε €500 ή €1.000, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Τώρα να δούμε πόσοι θα εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη πρόνοια. Πάντως, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης όσοι ενοικιαστές δηλώνουν πως πληρώνουν ενοίκιο, λαμβάνουν φορολογική έκπτωση €2.000.