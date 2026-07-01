Η προσωρινή πολιτική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου της ΕΕ και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καθιέρωση μιας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (e-declaration) για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, βάζει ουσιαστικά φρένο στη γραφειοκρατία που επικρατεί σήμερα. «Αποσπασμένος εργαζόμενος» θεωρείται αυτός που αποστέλλεται προσωρινά από τον εργοδότη του για να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος-μέλος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το νέο σύστημα αναμένεται να μειώσει τον χρόνο συμπλήρωσης των δηλώσεων κατά 73% κατά μέσο όρο.

Η συμφωνία «αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική Ενιαία Αγορά», σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό. Πρόκειται, σημειώνει, για έναν από τους πρώτους νομοθετικούς φακέλους που συμφωνήθηκαν προσωρινά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του οδικού χάρτη «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά». «Με τους νέους αυτούς κανόνες που διευκολύνουν την ηλεκτρονική δήλωση των αποσπασμένων εργαζομένων, η Ευρώπη αίρει αχρείαστα εμπόδια, αξιοποιεί τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων και δημιουργεί ένα απλούστερο, πιο διαφανές πλαίσιο για τις διασυνοριακές υπηρεσίες προς όφελος επιχειρήσεων, εργαζομένων και διοικήσεων, όπως επισημαίνει.

Η Ευρώπη δείχνει τον δρόμο προς το αυτονόητο. Μένει να δούμε ποια κράτη θα επιλέξουν να ακολουθήσουν την ψηφιακή λογική από τη στιγμή που η συμμετοχή των κρατών-μελών στην πύλη είναι εθελοντική.

Α.Ν.