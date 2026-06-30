Η Σαγράδα Φαμίλια, το Πάρκο Γκουέλ, το Casa Batlló, αλλά και η Casa Milà βρίσκονται στην κορυφή της λίστας κάθε επισκέπτη που αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι στη Βαρκελώνη.

Είναι μερικά από τα έργα που έκαναν τον Αντόνι Γκαουντί παγκόσμιο σύμβολο της αρχιτεκτονικής και μεταμόρφωσαν την καταλανική πρωτεύουσα σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης.

Λίγοι γνωρίζουν, όμως, ότι ο σπουδαίος Καταλανός αρχιτέκτονας άφησε πίσω του και άλλα μοναδικά έργα, τα οποία παραμένουν μακριά από τα μεγάλα τουριστικά πλήθη. Πρόκειται για κτίρια όπου πειραματίστηκε με τις ιδέες που αργότερα απογείωσε στη Σαγράδα Φαμίλια και τα οποία προσφέρουν μια διαφορετική, πιο αυθεντική γνωριμία με το έργο του.

Αν σχεδιάζετε ταξίδι στη Βαρκελώνη και θέλετε να ανακαλύψετε μια λιγότερο γνωστή πλευρά της πόλης, αυτά είναι τρία έργα του Γκαουντί που αξίζει να βάλετε στο πρόγραμμά σας.

Torre Bellesguard: Το «κρυφό» στολίδι της Βαρκελώνης

Κρυμμένη στην ήσυχη και αριστοκρατική συνοικία Sant Gervasi, η Torre Bellesguard είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά πιο ιδιαίτερα έργα του Αντόνι Γκαουντί.

Κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα πάνω στα ερείπια ενός μεσαιωνικού κάστρου, γεγονός που εξηγεί την έντονη γοτθική αισθητική της.

Το κτίριο αποτέλεσε για τον Γκαουντί ένα πραγματικό πεδίο πειραματισμού, καθώς εδώ δοκίμασε αρχιτεκτονικές λύσεις που αργότερα θα τελειοποιούσε στη Σαγράδα Φαμίλια και την Casa Milà, όπως οι χαρακτηριστικές παραβολικές καμάρες και οι καινοτόμες πέτρινες κατασκευές.



Σήμερα παραμένει ένα σχετικά άγνωστο αξιοθέατο, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες να το απολαύσουν χωρίς την πολυκοσμία των πιο διάσημων έργων του, ενώ η ανάβαση στον πύργο ανταμείβει με μια από τις ομορφότερες πανοραμικές θέες της Βαρκελώνης.

Casa Vicens: Το πρώτο μεγάλο έργο του Γκαουντί

Η Casa Vicens θεωρείται το πρώτο μεγάλο έργο του Γκαουντί και το κτίριο που αποκάλυψε το ξεχωριστό δημιουργικό του ταλέντο. Χτίστηκε μεταξύ 1883 και 1885 ως θερινή κατοικία για μια εύπορη οικογένεια και εντυπωσιάζει ακόμη και σήμερα με τα πολύχρωμα κεραμικά πλακίδια, τις έντονες επιρροές από την ανατολίτικη και τη νεομουδέχαρ αρχιτεκτονική και την απίστευτη προσοχή στη λεπτομέρεια.

Στο εσωτερικό κάθε δωμάτιο έχει τη δική του προσωπικότητα, με πιο εντυπωσιακή τη μικρή αίθουσα καπνίσματος, η οροφή της οποίας θυμίζει τα περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία της ισλαμικής αρχιτεκτονικής.



Σήμερα η Casa Vicens λειτουργεί ως μουσείο και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει κανείς τις πρώτες καλλιτεχνικές αναζητήσεις του αρχιτέκτονα πριν δημιουργήσει τα παγκοσμίως γνωστά αριστουργήματά του.





Κρύπτη της Colònia Güell: Εκεί όπου γεννήθηκαν οι ιδέες της Σαγράδα Φαμίλια

Σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το κέντρο της Βαρκελώνης, η Κρύπτη της Colònia Güell αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη του έργου του Γκαουντί.

Αν και η εκκλησία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, η κρύπτη θεωρείται το σημείο όπου γεννήθηκαν πολλές από τις αρχιτεκτονικές ιδέες που αργότερα εφαρμόστηκαν στη Σαγράδα Φαμίλια.

Εκεί ο Γκαουντί πειραματίστηκε με τις κεκλιμένες κολόνες, τις οργανικές καμπύλες και τις πρωτοποριακές στατικές λύσεις, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα περίφημα μοντέλα με κρεμαστές αλυσίδες για να υπολογίσει τις μορφές των θόλων.

Από το 2005 η κρύπτη έχει ενταχθεί στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν μια διαφορετική, λιγότερο τουριστική αλλά εξαιρετικά σημαντική πλευρά του έργου του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα.

protothema.gr