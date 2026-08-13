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Μοναδικές εικόνες και βίντεο από διάφορα σημεία του πλανήτη χάρισε η χθεσινή έκλειψη Ηλίου, η οποία έγινε ορατή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης για πρώτη φορά έπειτα από 29 χρόνια.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το άλμα που έκανε ο Ισπανός αθλητής του σκέιτμπορντ, Ντάνι Λεόν, καθώς η χώρα του ήταν μια από αυτές που απόλαυσαν το μοναδικό πλανητικό φαινόμενο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Λεόν, ο οποίος εκπροσώπησε την Ισπανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και το Παρίσι, το 2020 και το 2024 αντίστοιχα, έστησε μια ράμπα έχοντας ως φόντο την έκλειψη του ηλίου.

Ο Ισπανός σκέιτερ πήρε φόρα, σηκώθηκε στον αέρα και όπως έγραψε ο ίδιος στα social media, «έκανα το άλμα της ζωής μου».

Brutal esto del skater Danny León patinando durante el #eclipse total en España. pic.twitter.com/x25tppZP8a — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 13, 2026

protothema.gr