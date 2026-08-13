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Μας αρέσουν τα μετάλλια που παίρνουν με το εθνόσημο της χώρας μας ή της Ελλάδας, αλλά δεν μας αρέσει το χρώμα αυτών που τα φορούν στο λαιμό. Δυο περιπτώσεις αθλητριών σε Κύπρο και Ελλάδα μας υποδεικνύουν πως δεν είναι το χρώμα που κάνει την διαφορά αλλά το πόσο νοιώθεις Κύπριος ή Ελλαδίτης. Η Μαρίνα στην Κύπρο και η Λίζα στην Ελλάδα βίωσαν τον ρατσισμό λόγω χρώματος. Αλλά δηλώνουν περήφανες που είναι Ελληνίδες και μάλιστα πιο περήφανες και από εμάς που διαθέτουμε το… χρώμα.

Δυστυχώς ο ρατσισμός που βιώνουν αυτά τα παιδιά αρχίζει από το σχολείο, από την κοινωνία, από παντού. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι Έλληνας και το φωνάζουμε επειδή τώρα έγινε διάσημος. Όταν ήταν άσημο παιδί βίωσε κι’ αυτός τα ίδια με την Μαρίνα και τη Λίζα. Ευχόμαστε να μην βίωσαν τα ίδια συναισθήματα ο Μίλαν και ο Μάριος. Που νοιώθουν κι’ αυτοί περήφανοι γιατί είναι Κύπριοι.

ΜΙΧ.