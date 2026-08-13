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Σημαντική αναδιάρθρωση της εταιρικής και ακίνητης περιουσίας της ολοκλήρωσε η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., γνωστή από τα Μπισκότα Παπαδοπούλου, απορροφώντας την Ι.Κ.Ε. Ακίνητα Α.Ε.

Μέσω της συγχώνευσης, η παραγωγική δραστηριότητα επανενώνεται με τρία όμορα ακίνητα τα οποία ήδη χρησιμοποιούσε η εταιρεία, αλλά ανήκαν σε διαφορετική εταιρική οντότητα. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των ακινήτων ανέρχεται σε €28,545 εκατ.

Τα τρία ακίνητα στον Ελαιώνα

Το πρώτο ακίνητο είναι το επαγγελματικό κτίριο στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη 26 με την Αγίας Άννης, όπου στεγάζεται η κύρια παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.

Η αξία του προσδιορίστηκε σε €13,67 εκατ., από τα οποία €7,713 εκατ. αντιστοιχούν στη γη και €5,957 εκατ. στο κτίσμα.

Το δεύτερο αφορά οικόπεδο με βοηθητικά κτίρια στην Πέτρου Ράλλη 24, συνολικής αξίας €5,485 εκατ. Το τρίτο είναι επαγγελματικό κτίριο στην Αγίας Άννης 55, αξίας €9,39 εκατ.

Συνολικά, η αξία της γης στα τρία ακίνητα αποτιμήθηκε σε €16,531 εκατ. και των κτισμάτων σε €12,014 εκατ. Η αποτίμηση έχει ως ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2026, ενώ η σχετική έκθεση συντάχθηκε στις 8 Ιουνίου 2026.

Η εταιρεία ακινήτων που ιδρύθηκε το 2007

Η Ι.Κ.Ε. Ακίνητα ιδρύθηκε στα τέλη του 2007 με αντικείμενο την αγορά και απόκτηση ακινήτων, την ανέγερση και διαμόρφωσή τους, καθώς και την εκμετάλλευση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας.

Η εταιρεία είχε έδρα τον Ταύρο και, πριν από τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιό της ανερχόταν σε €511.080, διαιρεμένο σε 6.000 μετοχές.

Στο κεφάλαιό της συμμετείχαν ο Ευάγγελος Αργυρόπουλος-Παπαδόπουλος με 3.010 μετοχές και ποσοστό 50,2% και ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος με 2.990 μετοχές και ποσοστό 49,8%. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.

Η επιστροφή της περιουσίας στην Παπαδόπουλου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδρομή μέρους της ακίνητης περιουσίας. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα της συγχώνευσης δείχνουν ότι ακίνητο της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα είχε αγοραστεί τον Φεβρουάριο του 2008 από τη Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Η συγχώνευση αντιστρέφει ουσιαστικά τη δομή που είχε δημιουργηθεί τότε. Η ξεχωριστή εταιρεία ακινήτων απορροφάται και η περιουσία της επιστρέφει στην παραγωγική εταιρεία.

Στο μεσοδιάστημα, μέρος των ακινήτων πέρασε από σειρά ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών μεταβολών. Στα έγγραφα περιγράφεται, μεταξύ άλλων, οικοπεδική έκταση 20.497,52 τετραγωνικών μέτρων, ενώ καταγράφονται αλλαγές στις κάθετες ιδιοκτησίες και στα ποσοστά συνιδιοκτησίας.

Γιατί έγινε η απορρόφηση

Το επιχειρηματικό σκεπτικό της συναλλαγής συνδέεται κυρίως με την απλοποίηση της εταιρικής δομής και τη συγκέντρωση της ακίνητης περιουσίας στην επιχείρηση που τη χρησιμοποιεί για την παραγωγική της δραστηριότητα.

Η σύνδεση των δύο εταιρειών ήταν ήδη άμεση, καθώς τα ακίνητα της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα ήταν μισθωμένα στην Παπαδόπουλου. Το συνολικό ετήσιο μίσθωμα ανερχόταν σε €1,272 εκατ.

Με την απορρόφηση καταργείται η διάκριση μεταξύ της εταιρείας που κατείχε τα ακίνητα και της βιομηχανίας που τα χρησιμοποιούσε.

Στους λόγους της συγχώνευσης περιλαμβάνονται επίσης η αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας, η επίτευξη συνεργειών στις υποστηρικτικές λειτουργίες και η μείωση των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών που συνεπαγόταν η διατήρηση δύο ξεχωριστών εταιρειών.

Υπεραξία περίπου €16,7 εκατ.

Για τις ανάγκες της συγχώνευσης αποτιμήθηκε το σύνολο της περιουσίας και των υποχρεώσεων της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα.

Τα τρία ακίνητα εμφανίζονταν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας με αναπόσβεστη αξία περίπου €11,83 εκατ., ενώ η αποτίμησή τους διαμορφώθηκε στα €28,545 εκατ.

Η διαφορά των περίπου €16,7 εκατ. αποτυπώνει την υψηλότερη εκτιμώμενη αξία των ακινήτων σε σύγκριση με τη λογιστική αξία τους.

Μετά τον συνυπολογισμό των υποχρεώσεων της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα, η καθαρή αξία που εισφέρεται στην Παπαδόπουλου προσδιορίστηκε σε €20,883 εκατ.

Πέρα από τα ακίνητα, η απορροφώμενη εταιρεία διέθετε απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία στις 31 Μαρτίου 2026 ανέρχονταν σε περίπου €221.000.

Καταργούνται ομολογιακά δάνεια €7,7 εκατ.

Στις υποχρεώσεις της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα περιλαμβάνονταν δύο ομολογιακά δάνεια, συνολικού ύψους €7,7 εκατ. Το πρώτο είχε υπόλοιπο €4,7 εκατ. και το δεύτερο €3 εκατ.

Μοναδική ομολογιούχος των συγκεκριμένων δανείων ήταν η ίδια η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.

Με την απορρόφηση, η Παπαδόπουλου καθίσταται καθολική διάδοχος της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την πιστώτρια των δανείων.

Ως αποτέλεσμα, τα δύο ομολογιακά δάνεια καταργούνται λόγω συγχύσεως, όπως προβλέπεται ρητά στη σύμβαση συγχώνευσης. Πρακτικά, η χρηματοδοτική σχέση παύει να υφίσταται, καθώς πιστωτής και οφειλέτης αποτελούν πλέον το ίδιο νομικό πρόσωπο.

Στα €15,217 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο

Η απορρόφηση συνοδεύεται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παπαδόπουλου κατά €4,717 εκατ., μέσω της έκδοσης 235.870 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €20 η καθεμία.

Μετά τη συναλλαγή, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται από €10,5 εκατ. σε €15,217 εκατ. και διαιρείται σε 760.870 μετοχές.

Η καθαρή αξία που εισφέρεται από την Ι.Κ.Ε. Ακίνητα είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου. Η διαφορά των €16,165 εκατ. μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η κατανομή των νέων μετοχών

Οι 235.870 νέες μετοχές κατανέμονται στους δύο μετόχους της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην απορροφώμενη εταιρεία.

Η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε σε 39,3117 μετοχές της Παπαδόπουλου για κάθε μετοχή της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα και χαρακτηρίζεται στα έγγραφα της συναλλαγής δίκαιη και εύλογη.

Οι νέες μετοχές κατανέμονται στον Ευάγγελο Αργυρόπουλο-Παπαδόπουλο και στον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο, βάσει των ποσοστών 50,2% και 49,8% που κατείχαν αντίστοιχα.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης

Σημείο αναφοράς για τη συναλλαγή αποτέλεσε ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2026.

Από την 1η Απριλίου έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι πράξεις και τα οικονομικά αποτελέσματα της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα θεωρείται ότι πραγματοποιούνται για λογαριασμό της Παπαδόπουλου και μεταφέρονται στην απορροφώσα εταιρεία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ι.Κ.Ε. Ακίνητα λύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση. Το σύνολο της περιουσίας, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της μεταβιβάζεται στην Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολική διάδοχός της.

Capital.gr