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Αντιμέτωποι με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους ορεινούς δρόμους ήρθαν το βράδυ της Τετάρτης χιλιάδες παρατηρητές, οι οποίοι έσπευσαν στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους για να απολαύσουν την κορύφωση της ετήσιας βροχής διαττόντων αστέρων των Περσειδών.

Το philenews βρέθηκε εκεί και, παρά τη σημαντική καθυστέρηση στη διαδρομή, η ανταμοιβή κάτω από τον έναστρο ουρανό ήταν μοναδική.

Το φαινόμενο, που αποτελεί αστρονομικό σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι, προκάλεσε κοσμοσυρροή σε καίρια σημεία θέασης, μεταξύ των οποίων το Αστροπάρκο Αμιάντου, το Αστεροσκοπείο Τροόδους στα Αγρίδια και το φράγμα Προδρόμου. Στους ορεινούς δρόμους από τη Λευκωσία και τη Λεμεσό σημειώθηκε αυξημένη κίνηση σε διάφορα τμήματα του δικτύου, κυρίως κοντά στα οργανωμένα σημεία παρατήρησης.

Η διασπορά των εκδηλώσεων αστροπαρατήρησης και των οργανωμένων ξεναγήσεων σε περισσότερα σημεία της οροσειράς θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στη διοχέτευση των επισκεπτών και στην αποφυγή ανάλογων κυκλοφοριακών προβλημάτων στο μέλλον.

Παρά τις καθυστερήσεις, οι παρευρισκόμενοι αποζημιώθηκαν από τις σχεδόν ιδανικές συνθήκες. Σε συνδυασμό με τη Νέα Σελήνη, ο ουρανός πάνω από τα βουνά ήταν κατασκότεινος, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέαση στο συμπαντικό υπερθέαμα.

Ξαπλωμένοι σε κουβέρτες και καρέκλες κατασκήνωσης υπό τις δροσερές θερμοκρασίες του βουνού, οι παρατηρητές παρακολουθούσαν τη φωτεινή ζώνη του Γαλαξία, ενώ δεκάδες λαμπερά μετέωρα διέσχιζαν τον ουρανό με μεγάλη ταχύτητα.

Αρκετοί επισκέπτες έφτασαν εξοπλισμένοι με σκηνές και υπνόσακους για να διανυκτερεύσουν σε δασικές περιοχές. Ωστόσο, ο μεγάλος συνωστισμός στους χώρους εκδηλώσεων και στους εκδρομικούς χώρους προκάλεσε τοπικά φαινόμενα φωτορύπανσης από φακούς και οθόνες κινητών, περιορίζοντας πρόσκαιρα την ορατότητα.

Παρ’ όλα αυτά, μακριά από τα πλήθη, τις οθόνες και τα τεχνητά φώτα, όταν τα μάτια προσαρμόστηκαν στο σκοτάδι, η εικόνα του ουρανού ήταν απλά καθηλωτική.

Οι Περσείδες εμφανίζονται κάθε χρόνο όταν η Γη διασχίζει τη ζώνη σωματιδίων που αφήνει πίσω του ο κομήτης 109P/Swift-Tuttle. Καθώς τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης και πάγου εισέρχονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης, αναφλέγονται λόγω της τριβής, δημιουργώντας τις γνωστές φωτεινές τροχιές, τα «πεφταστέρια».