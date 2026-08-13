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Το Τμήμα Τελωνείων και Μετανάστευσης των ΒΒ επιβεβαίωσαν την κατάσχεση 17.500 τσιγάρων, 21 κιλών καπνού για στριφτά τσιγάρα και 5.500 ηλεκτρονικών τσιγάρων από τις αρχές Ιουλίου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 115.000 οχήματα χρησιμοποίησαν τα σημεία διέλευσης από την 1η Ιουλίου, γεγονός που έχει οδηγήσει στον μεγάλο αριθμό επιτυχημένων κατασχέσεων από τα 50 μέλη προσωπικού του Τελωνείου που διενεργούν ελέγχους 24 ώρες το 24ωρο.

Παράλληλα, εκδόθηκαν πρόστιμα που αγγίζουν τις 11.000 ευρώ, ενώ δύο μεγάλες κατασχέσεις εντοπίστηκαν στο σημείο διέλευσης Περγάμου.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου, σύμφωνα με την Κατερίνα Χριστοφή, Ανώτερη Λειτουργό του Τελωνείου και Μετανάστευσης των Ανατολικών Βρετανικών Βάσεων (ESBA), η οποία δήλωσε: «Σε αυτή την σημαντική κατάσχεση εμπλέκονταν δύο επιβάτες που ταξίδευαν με διαφορετικά ταξί, τα οποία έφτασαν το ένα μετά το άλλο».

«Οι τελωνειακοί υπάλληλοι υποψιάστηκαν ότι τα άτομα αυτά ταξίδευαν μαζί, αλλά είχαν επιλέξει διαφορετικά οχήματα σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

«Στην κατοχή του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν 13,1 κιλά καπνού για στριφτά τσιγάρα, ενώ ο δεύτερος μετέφερε 5,65 κιλά. Τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν έφτασαν τις 6.300 ευρώ».

Στις 4 Αυγούστου, εντοπίστηκαν 2.400 τσιγάρα, 500 γραμμάρια καπνού για στριφτά τσιγάρα και 600 ηλεκτρονικά τσιγάρα κρυμμένα μέσα στον χώρο της αναδιπλούμενης οροφής ενός κάμπριο οχήματος, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή προστίμου ύψους 1.680 ευρώ.

Σε δηλώσεις της από το γραφείο της στη Δεκέλεια, η Κ.Χριστοφή πρόσθεσε: «Το προσωπικό του Τελωνείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή επί 24ώρου βάσεως και στα δύο σημεία διέλευσης, για τον εντοπισμό παράνομων αγαθών και την επιβολή αυστηρών χρηματικών ποινών στους παραβάτες.

«Λόγω της αυξημένης κίνησης κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού, είναι αναγκαίο το προσωπικό μας να παραμένει σε εγρήγορση για την τήρηση των κανονισμών, και κάθε παρανομία θα αντιμετωπίζεται χωρίς καμία ανοχή».