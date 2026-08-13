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Στις 12/8/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, ανέκοψαν τουρκοκυπριακό όχημα τύπου ταξί, το οποίο μετέφερε επιβάτη Ισραηλινής υπηκοότητας προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην ταξιδιωτική αποσκευή του Ισραηλινού επιβάτη εντοπίστηκαν 15 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 3 συσκευασίες καπνού για ναργιλέ του ενός κιλού η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού ύψους €2,000 ευρώ.

Με αφορμή την πιο πάνω κατάσχεση το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει ότι με βάση τα στατιστικά που τηρούνται από τις κατασχέσεις στα Σημεία Διέλευσης έχει παρατηρηθεί μια ανησυχητικά αυξητική τάση τους τελευταίους 2 μήνες με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς υπηκόους οι οποίοι μεταφέρουν λαθραία κυρίως καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό την μεταφορά τους στο Ισραήλ. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις του Τμήματος ότι ενδεχομένως να υπάρχει συγκεκριμένο κύκλωμα διοχέτευσης των τσιγάρων από τα κατεχόμενα μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Ισραήλ. Μετά τις 2 μεγάλες κατασχέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον Φεβρουάριο και Νοέμβριο του 2025, όπου διαφάνηκε αρχικά η δραστηριοποίηση του κυκλώματος μεταφοράς των καπνικών μέσω βαρκών και πλοίων από ακτές της Κύπρου προς τις ακτές του Ισραήλ, φαίνεται ότι το κύκλωμα στράφηκε στο φαινόμενο λαθρεμπορίου τύπου «μυρμηγκιού» (“ant smuggling”). Είναι μια μέθοδος παράνομης διακίνησης αγαθών (π.χ. τσιγάρων, ναρκωτικών ή μετρητών), όπου οι λαθρέμποροι δεν μεταφέρουν ένα μεγάλο φορτίο μαζί. Αντίθετα, χρησιμοποιούν πολλούς ανθρώπους που μεταφέρουν πολύ μικρές ποσότητες ο καθένας (σαν εργάτες μυρμήγκια), κάνοντας πολλές συνεχόμενες διαδρομές, ώστε να μην κινούν υποψίες και να περνούν κάτω από το ραντάρ των αρχών.

Συγκεκριμένα:

Κατά τον μήνα Ιούνιο οι κατασχέσεις καπνικών στα σημεία διέλευσης με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς ήταν στο 14% του συνολικού αριθμού (41 από σύνολο 288), με 30% των κατασχέσεων τσιγάρων (22,080 τσιγάρα από σύνολο 72,620)

Κατά τον μήνα Ιούλιο οι κατασχέσεις καπνικών στα σημεία διέλευσης με εμπλεκόμενους Ισραηλινούς ήταν στο 24.5% του συνολικού αριθμού (46 από σύνολο 188), με σχεδόν 50% των κατασχέσεων τσιγάρων (20,980 τεμάχια από σύνολο 42,050)