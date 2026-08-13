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Το πρώτο μεγάλο βήμα προς τη διεθνή αγορά αερομεταφορών έκανε η Κίνα, καθώς επιβατικό αεροσκάφος κινεζικής κατασκευής πραγματοποίησε για πρώτη φορά διεθνές εμπορικό δρομολόγιο.

Το Comac C919 της Air China απογειώθηκε από το διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου με προορισμό το Ουλάν Μπατόρ, την πρωτεύουσα της Μογγολίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Το C919 παρουσιάζεται ως η κινεζική απάντηση στην κυριαρχία της Boeing και της Airbus στην παγκόσμια αγορά επιβατικών αεροσκαφών, ιδιαίτερα στην Ασία. Αναλυτές εκτιμούν, ωστόσο, ότι θα απαιτηθούν ακόμη πολλές δεκαετίες προτού ένα κινεζικό αεροσκάφος μπορέσει να αμφισβητήσει ουσιαστικά το δίπολο Boeing-Airbus σε διεθνές επίπεδο.

Το πρώτο διεθνές εμπορικό δρομολόγιο

Το C919 κατασκευάζεται από την κρατική Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) και ανήκει στην ίδια κατηγορία μεγέθους με το Boeing 737, σύμφωνα με τον Guardian.

Το αεροσκάφος πραγματοποιεί από το 2023 εσωτερικές πτήσεις για κινεζικές αεροπορικές εταιρείες. Το δρομολόγιο της Air China προς το Ουλάν Μπατόρ ήταν, όμως, η πρώτη διεθνής εμπορική πτήση του αεροσκάφους στενής ατράκτου.

Η συγκεκριμένη σύνδεση επιλέχθηκε πιθανότατα λόγω της μικρής απόστασης που χωρίζει την πρωτεύουσα της Μογγολίας από το Πεκίνο, σύμφωνα με τον Scott Kennedy, ανώτερο σύμβουλο στο Center for Strategic and International Studies (CSIS).

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση δημοσίων σχέσεων», δήλωσε στον Guardian.

Όπως ανέφερε, η πτήση δεν αλλάζει το γεγονός ότι το C919 καθυστέρησε αρκετά χρόνια να ενταχθεί σε υπηρεσία, στηρίζεται σε δυτικά εξαρτήματα και είναι λιγότερο αποδοτικό από τα αντίστοιχα μοντέλα της Boeing και της Airbus.

Στρατηγικός στόχος του Πεκίνου

Η ανάπτυξη ενός εγχώριου επιβατικού αεροσκάφους αποτελεί εδώ και χρόνια στρατηγική επιδίωξη του Πεκίνου.

Όταν το C919 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2015, ο τότε επικεφαλής της κινεζικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, Li Jiaxiang, είχε δηλώσει ότι «ένα μεγάλο έθνος πρέπει να διαθέτει το δικό του μεγάλο εμπορικό αεροσκάφος».

Η πρόοδος του προγράμματος υπήρξε αργή, παρά τη θεαματική ανάπτυξη που έχει καταγράψει η Κίνα σε άλλους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, όπως η ρομποτική και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Βασικό εμπόδιο αποτελεί η πολυπλοκότητα της αεροπορικής βιομηχανίας, η οποία απαιτεί τον συνδυασμό προηγμένων τεχνολογιών και διαφορετικών κλάδων μηχανικής, καθώς και εξαρτήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.

Η εξάρτηση από τη δυτική τεχνολογία

Ανάλυση του CSIS το 2020 κατέδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς προμηθευτές του C919 είχαν έδρα στις ΗΠΑ.

Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τον βαθμό εξάρτησης του κινεζικού αεροσκάφους από τη δυτική τεχνολογία και τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, παρά τον στόχο του Πεκίνου να δημιουργήσει έναν εγχώριο ανταγωνιστή των δύο κυρίαρχων κατασκευαστών.

Η πρώτη διεθνής εμπορική πτήση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το κινεζικό πρόγραμμα αεροναυπηγικής. Η απόσταση, ωστόσο, που χωρίζει ακόμη την Comac από την Boeing και την Airbus παραμένει μεγάλη.

Capital.gr