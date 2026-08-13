Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σώμα ενόρκων στις ΗΠΑ καταδίκασε την Boeing να καταβάλει 29 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση και τόκους στην οικογένεια Ιρλανδού μηχανικού του ΟΗΕ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή αεροσκάφους 737 MAX 8 της Ethiopian Airlines στην Αιθιοπία το 2019.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε αστικό δικαστήριο του Σικάγο, έπειτα από αγωγή που κατατέθηκε από τη χήρα του Μάικλ «Μικ» Ράιαν, ενός από τους 157 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα της πτήσης ET302 της Ethiopian Airlines, στις 10 Μαρτίου 2019.

Ο Ράιαν, μηχανικός και εργαζόμενος στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, επέβαινε στο ολοκαίνουργιο Boeing 737 MAX 8, το οποίο είχε ενταχθεί στον στόλο της αεροπορικής εταιρείας μόλις λίγους μήνες πριν από τη συντριβή.

Ο Μικ Ράιαν, που εργαζόταν για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), πατέρας δυο παιδιών, ήταν ανάμεσα στους 21 υπαλλήλους του ΟΗΕ οι οποίοι σκοτώθηκαν στη συντριβή εκείνη την ημέρα, καθώς πήγαιναν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (ΣΗΕΠ).

Η δίκη είχε αρχίσει την 3η Αυγούστου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σικάγο.

Το δυστύχημα της Ethiopian Airlines έγινε μερικούς μήνες έπειτα από εκείνο της ινδονησιακής Lion Air, με 189 νεκρούς, την 29η Οκτωβρίου 2018. Η Boeing παραδέχτηκε το 2019 ότι το λογισμικό MCAS για την πρόληψη απώλειας στήριξης, που είχε προστεθεί στα 737 MAX ουσιαστικά εν αγνοία των πιλότων, συνέβαλε στα δυο δυστυχήματα.

Προκάλεσαν δεκάδες αγωγές, οι περισσότερες από τις οποίες ρυθμίστηκαν εξωδικαστικά, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν εμπιστευτικές.

Η πρώτη αστική δίωξη σε βάτος της Boeing που συνδεόταν με τα δυο δυστυχήματα εκδικάστηκε τον Νοέμβριο του 2025. Το σώμα ενόρκων είχε αποφασίσει να δοθεί αποζημίωση 28,45 εκατομμυρίων στον χήρο ενός από τα θύματα.

Τον Μάιο, η οικογένεια 24χρονης Αμερικανίδας αποφασίστηκε να λάβει αποζημίωση 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Νταν Γουέμπ, συνήγορος της κατασκευάστριας, είχε τονίσει τότε πως «συμφωνούσε» με τον δικηγόρο των συγγενών της Σάμια Στούμο ότι έπρεπε να λάβουν «μεγάλη οικονομική αποζημίωση για την οδύνη που υπέστησαν».

«Η μόνη διαφωνία μας (αφορά) το ακριβές ύψος (του ποσού) της αποζημίωσης», πρόσθεσε.

Μετά τη χθεσινή δίκη, δεν απομένουν πλέον ανοικτές παρά δυο αγωγές που συνδέονται με το συγκεκριμένο δυστύχημα. Για εκείνο της Lion Air, η τελευταία τερματίστηκε με συμφωνία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έπειτα από επανειλημμένες ανατροπές, όλες οι ποινικές διώξεις εναντίον της Boeing για τα δυο αεροπορικά δυστυχήματα εγκαταλείφθηκαν τον Νοέμβριο του 2025.

protothema.gr