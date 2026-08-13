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Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε πως η συνολική επένδυσή του σε έργα συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου για το 2026 ανέρχεται πλέον άνω των €2,3 εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σημειώνοντας πως τα έργα αυτά «θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της κατάστασης του οδικού δικτύου, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ο Δήμος «προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίου με την εταιρεία Iacovou Construction Ltd για την εκτέλεση εργασιών φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης δρόμων στο Δήμο Λάρνακας».

Αναφέρεται ότι «η σύμβαση, συνολικής αξίας €758.566,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης του οδικού δικτύου στα δημοτικά διαμερίσματα Λάρνακας, Λιβαδιών και Βορόκληνης, με τις εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν εντός του 2026».

Σημειώνεται πως «η νέα αυτή σύμβαση έρχεται να προστεθεί στα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου που έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 2026, συνολικής αξίας €1.611.260,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)».

ΚΥΠΕ