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Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 21 Οκτωβρίου παραπέμφθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, 26 και 28 χρόνων, από τη Βραζιλία που θεάθηκαν ν’ ανάβουν βεγγαλικά κοντά σε δάσος στον Κόρνο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Οι δύο Βραζιλιάνοι κατηγορούνται για σοβαρότητα αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό σε δάσος, απόπειρα εμπρησμού, καθώς και αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις. Οι συνήγοροί τους έφεραν ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, ώστε να παραμείνουν υπό κράτηση, το οποίο απέρριψε το δικαστήριο. Έτσι οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη τους.

Την υπόθεση διερεύνησε ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου, μέλη του οποίου διαπίστωσαν πως οι δύο είχαν αγοράσει βεγγαλικά από περίπτερο στον Κόρνο. Λίγα μέτρα μακριά από το περίπτερο άναψαν τρία από αυτά, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε χόρτα δασικής περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συλληφθέντες ισχυρίστηκαν πως άναψαν για διασκέδαση.

Υπενθυμίζεται πως την επέκταση της φωτιάς πρόλαβε ζευγάρι από την περιοχή, που είδε δύο πρόσωπα να ανάβουν βεγγαλικά κοντά στο δάσος στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τους κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και έκαναν παρατήρηση στους δύο, που εισήλθαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Το ζευγάρι έσβησε τη φωτιά και φωτογράφησε το αυτοκίνητο των δραστών, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των δύο Βραζιλιάνων, που ζουν και εργάζονται στη Λεμεσό.