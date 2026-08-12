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Σε ισχύ τίθεται ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αναθεωρώντας τους κανόνες που διέπουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συλλογή και τη διαχείρισή τους όταν παύσουν να χρησιμοποιούνται.

Στόχος του Κανονισμού είναι η ενίσχυση της κυκλικότητας στην αυτοκινητοβιομηχανία και η αποτελεσματικότερη ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο χαλκός και τα πλαστικά.

Κάθε χρόνο, 10 έως 12 εκατομμύρια οχήματα καταλήγουν ως απόβλητα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πλημμελής διαχείρισή τους προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα και οδηγεί στην οικονομική απώλεια εκατομμυρίων τόνων υλικών.

Υποχρεωτική χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού

Ο Κανονισμός θεσπίζει τους πρώτους δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στην κατασκευή οχημάτων.

Το ανακυκλωμένο πλαστικό θα πρέπει να αντιστοιχεί:

στο 15% του πλαστικού περιεχομένου από το 2032

στο 25% από το 2036

Αντίστοιχοι στόχοι για τη χρήση ανακυκλωμένου χάλυβα και αλουμινίου αναμένεται να καθοριστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τεθούν σε εφαρμογή από το 2033.

Ευκολότερη αποσυναρμολόγηση των οχημάτων

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς οδηγίες για την αφαίρεση και την αντικατάσταση εξαρτημάτων, ώστε να διευκολύνονται η αποσυναρμολόγηση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωσή τους.

Παράλληλα, ενισχύεται η ευθύνη των κατασκευαστών για τη χρηματοδότηση της συλλογής και της επεξεργασίας των οχημάτων που φθάνουν στο τέλος της ζωής τους.

Περιορισμοί στις εξαγωγές εκτός ΕΕ

Από τα μέσα του 2031 θα επιτρέπεται η εξαγωγή προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο οχημάτων που βρίσκονται σε κατάσταση κυκλοφορίας.

Το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό της πρακτικής κατά την οποία άχρηστα οχήματα εξάγονται σε τρίτες χώρες και δηλώνονται ως μεταχειρισμένα.

Επέκταση σε φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσικλέτες

Το πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων διευρύνεται, καθώς δεν θα περιορίζεται πλέον στα επιβατικά οχήματα. Στον νέο Κανονισμό εντάσσονται επίσης τα φορτηγά, τα λεωφορεία και οι μοτοσικλέτες.