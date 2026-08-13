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Ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Χριστόδουλος Χριστοδούλου δήλωσε προχθές ότι μέχρι το τέλος του μήνα, ενδεχομένως να προκύψουν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υπό την προϋπόθεση ότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι διεθνείς τιμές ωστόσο δεν φαίνεται να κάνουν το χατίρι των καταναλωτών. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να παραταθεί, λόγω των ασύμβατων απαιτήσεων που προβάλλουν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεικτικό είναι ότι σε κάποιο σημείο της προχθεσινής συνεδρίασης, το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι ($90,02). Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό WTI, φτάνοντας μέχρι τα 84,52 δολάρια το βαρέλι. Τελικά από πτώση στις τιμές μάλλον θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για νέα άνοδο.

Αγ.Αγ.