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Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην εντυπωσιακή συλλογή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όμως μετά τον τελικό κατάφερε να κλέψει την παράσταση και εκτός αγωνιστικού χώρου. Η στιγμή που συνειδητοποίησε, ενώ έκανε δηλώσεις, ότι είχε ξεχάσει το μετάλλιο που του έδωσαν οι διοργανωτές ήταν απολαυστική.

Ο κορυφαίος άλτης στον κόσμο, αφού μίλησε για την εξέλιξη του αγώνα του, ρωτήθηκε για το μετάλλιο που δίνουν οι διοργανωτές στους αθλητές.

Τότε συνειδητοποίησε ότι δεν το φορούσε και η αντίδρασή του ήταν αυθόρμητη και ξεκαρδιστική.

«Μας το έδωσαν αλλά το παράτησα εκεί, έκανε μ@λ@κία, το έβγαλα και το άφησα εκεί», είπε ο Τεντόγλου.

Αμέσως μετά, μάλιστα, έφυγε για να αναζητήσει το μετάλλιο που είχε ξεχάσει, χαρίζοντας ένα ακόμη χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία του.

Πρωταθλητής Ευρώπης με άλμα στα 8,44 μέτρα

Νωρίτερα, ο Μίλτος Τεντόγλου είχε συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί του στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8,44 μέτρα.

Ήταν η τέταρτη φορά που ο χρυσός Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, προσθέτοντας ακόμη έναν μεγάλο τίτλο στην καριέρα του.

Με το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Τεντόγλου έγινε ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του μήκους που κατακτά τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στον ανοιχτό στίβο.

protothema.gr