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Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να γράφει ιστορία στον παγκόσμιο στίβο, διευρύνοντας την εντυπωσιακή συλλογή των διακρίσεών του.

Με το νέο μετάλλιο που κατέκτησε, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε συνολικά τα 18 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, από τα οποία τα 16 είναι χρυσά.

Σε επίπεδο ανδρών, ο 28χρονος Γρεβενιώτης πρωταθλητής έχει 13 μετάλλια στις πέντε μεγάλες διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου), με το αδιανόητο ρεκόρ των 12 χρυσών και ενός ασημένιου!

Πρόκειται για το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα προ τετραετίας, όταν κι εκεί ήταν έτοιμος να πάρει το χρυσό, αν δεν τον προσπερνούσε στην τελευταία προσπάθεια του αγώνα ο Κινέζος Γουάνγκ Ζιανάν με άλμα στα 8,36μ., μόλις 4 εκατοστά πάνω από τον Έλληνα πρωταθλητή, που αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως είναι αθλητής των μεγάλων αγώνων.

Ο πίνακας των μεταλλίων του Μίλτου Τεντόγλου

Ολυμπιακοί Αγώνες

Χρυσό: 2020 Τόκιο

Χρυσό: 2024 Παρίσι

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Αργυρό: 2022 Γιουτζίν

Χρυσό: 2023 Βουδαπέστη

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Χρυσό: 2022 Βελιγράδι

Χρυσό: 2024 Γλασκώβη

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Χρυσό: 2018 Βερολίνο

Χρυσό: 2022 Μόναχο

Χρυσό: 2024 Ρώμη

Χρυσό: 2026 Μπέρμιγχαμ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου

Χρυσό: 2019 Γλασκώβη

Χρυσό: 2021 Τορούν

Χρυσό: 2023 Κωνσταντινούπολη



Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Χρυσό: 2023 Κρακοβία-Μαλοπόλσκα

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23

Χρυσό: 2019 Γκέβλε

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων

Αργυρό: 2016 Μπίντγκοστς

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20

Χρυσό: 2017 Γκροσέτο

Continental Cup (με Μεικτή Ευρώπης)

Αργυρό: 2018 Οστράβα

Πηγή: iefimerida.gr