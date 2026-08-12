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Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να γράφει ιστορία στον παγκόσμιο στίβο, διευρύνοντας την εντυπωσιακή συλλογή των διακρίσεών του.
Με το νέο μετάλλιο που κατέκτησε, ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε συνολικά τα 18 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, από τα οποία τα 16 είναι χρυσά.
Σε επίπεδο ανδρών, ο 28χρονος Γρεβενιώτης πρωταθλητής έχει 13 μετάλλια στις πέντε μεγάλες διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου), με το αδιανόητο ρεκόρ των 12 χρυσών και ενός ασημένιου!
Πρόκειται για το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα προ τετραετίας, όταν κι εκεί ήταν έτοιμος να πάρει το χρυσό, αν δεν τον προσπερνούσε στην τελευταία προσπάθεια του αγώνα ο Κινέζος Γουάνγκ Ζιανάν με άλμα στα 8,36μ., μόλις 4 εκατοστά πάνω από τον Έλληνα πρωταθλητή, που αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως είναι αθλητής των μεγάλων αγώνων.
Ο πίνακας των μεταλλίων του Μίλτου Τεντόγλου
Ολυμπιακοί Αγώνες
- Χρυσό: 2020 Τόκιο
- Χρυσό: 2024 Παρίσι
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
- Αργυρό: 2022 Γιουτζίν
- Χρυσό: 2023 Βουδαπέστη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
- Χρυσό: 2022 Βελιγράδι
- Χρυσό: 2024 Γλασκώβη
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
- Χρυσό: 2018 Βερολίνο
- Χρυσό: 2022 Μόναχο
- Χρυσό: 2024 Ρώμη
- Χρυσό: 2026 Μπέρμιγχαμ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
- Χρυσό: 2019 Γλασκώβη
- Χρυσό: 2021 Τορούν
- Χρυσό: 2023 Κωνσταντινούπολη
Ευρωπαϊκοί Αγώνες
- Χρυσό: 2023 Κρακοβία-Μαλοπόλσκα
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23
- Χρυσό: 2019 Γκέβλε
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων
- Αργυρό: 2016 Μπίντγκοστς
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20
- Χρυσό: 2017 Γκροσέτο
Continental Cup (με Μεικτή Ευρώπης)
- Αργυρό: 2018 Οστράβα
Πηγή: iefimerida.gr