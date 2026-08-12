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Oλοκληρώθηκε η εκπαίδευση προσωπικού του Τμήματος Δασών, σε παγκύπρια βάση, στη χρήση των 17 νέων πυροσβεστικών οχημάτων που πρόσφατα εντάχθηκαν στον στόλο του Τμήματος Δασών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, τα νέα πυροσβεστικά οχήματα διαθέτουν σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναφέρεται, περιλάμβανε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και υλοποιήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία προμήθειας των οχημάτων, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπαιδευτών της κατασκευάστριας εταιρείας που αφίχθηκαν στην Κύπρο για τον σκοπό αυτό.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τον χειρισμό των οχημάτων, τη λειτουργία του πυροσβεστικού εξοπλισμού και των επιμέρους συστημάτων τους, καθώς και με τεχνικές ασφαλούς οδήγησης και επιχειρησιακής αξιοποίησής τους σε συνθήκες δασοπυρόσβεσης.

«Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων που διαθέτει το Τμήμα Δασών», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόκτηση των νέων πυροσβεστικών οχημάτων, σε συνδυασμό με την κατάλληλη εκπαίδευση των χειριστών τους, ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Τμήματος και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προστασία των δασών, του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτών από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών.

ΚΥΠΕ