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Για «υποκρισία» κατηγόρησε την Τουρκία το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, απαντώντας στην κριτική που ασκεί η Άγκυρα στην ισραηλινή πολιτική και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Η Τουρκία έχει το θράσος να ασκεί κριτική στο Ισραήλ. Ποια είναι όμως τα πραγματικά δεδομένα επί του πεδίου;» ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο ότι χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται εκτός των συνόρων της χώρας και ότι η Άγκυρα διατηρεί δεκάδες στρατιωτικές βάσεις και φυλάκια στη Συρία, το Ιράκ και την Κύπρο.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι η Τουρκία «κατέχει το 36% της Κύπρου, το 5% της Συρίας και περίπου 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ιράκ».

Turkey has the audacity to criticize Israel. But what are the facts on the ground?



Thousands of Turkish soldiers. Dozens of military bases and outposts across Syria, Iraq and Cyprus.



While Erdogan’s military aggression knows no borders, and Turkey occupies 36% of Cyprus, 5% of… pic.twitter.com/1f7b6CwavG — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 11, 2026

Παράλληλα, συνέκρινε την τουρκική στρατιωτική παρουσία με τη δική του ανάπτυξη δυνάμεων στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «ελέγχει προσωρινά το 0,1% του συριακού εδάφους» σε μια περιοχή που περιέγραψε ως «ζώνη ασφαλείας» με στόχο την «προστασία των Ισραηλινών πολιτών».

Το Ισραήλ κατέλαβε τα Υψίπεδα του Γκολάν —ένα στρατηγικής σημασίας οροπέδιο— από τη Συρία κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967, προχωρώντας στην ουσιαστική προσαάρτησή τους το 1981.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θεωρεί την περιοχή υπό κατοχή και συνεχίζει να υποστηρίζει τη Συμφωνία Αποσύνδεσης Δυνάμεων του 1974, η οποία δημιούργησε μια νεκρή ζώνη υπό την επιτήρηση του ΟΗΕ ανάμεσα στις ισραηλινές και τις συριακές δυνάμεις.

«Θα ήταν σοφό να ηρεμήσει ο Ερντογάν»

Υπενθυμίζουμε ότι σε συνέντευξή του τον προηγούμενο μήνα στο ισραηλινό Channel 14, ο Νετανιάχου κάλεσε τον Ερντογάν να «ηρεμήσει», δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι Οθωμανοί τελείωσαν» και πως «σήμερα υπάρχει το Ισραήλ». Υποστήριξε ακόμη ότι η αυξανόμενη επιθετική ρητορική της Άγκυρας συνδέεται με την αποδυνάμωση της επιρροής του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, «το Ιράν εκπροσωπεί τον ακραίο σιιτικό άξονα, ενώ η Τουρκία τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ένα εξίσου ακραίο κίνημα», εντείνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Αυτά που λέει ο Ερντογάν, ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ, δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει εδώ ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχει ο λαός του Ισραήλ και υπάρχει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα ήταν σοφό να ηρεμήσει» είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

ERDOGAN, CALM DOWN: NETANYAHU SAYS ISRAEL ISN’T THE OTTOMAN EMPIRE 🇮🇱



Prime Minister Benjamin Netanyahu had a message for Turkey’s Recep Tayyip Erdogan: “It would be wise for him to calm down.”



As Erdogan escalates anti-Israel rhetoric, Netanyahu reminded him that “the 400… pic.twitter.com/cWRXH3EwLH — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 30, 2026

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές κατά της ύπαρξής του.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε ήδη αποδείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», τόνισε.

Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στο Ιράν, με τον Νετανιάχου να επαναλαμβάνει ότι η επιδίωξη της «ολοκληρωτικής νίκης» απέναντι στην Τεχεράνη και τους συμμάχους της παραμένει βασικός στόχος της κυβέρνησής του.

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευσή του για «ολοκληρωτική νίκη», απάντησε:

«Δεν τελειώνει ποτέ. Αν θέλεις να ζήσεις στη Μέση Ανατολή ή γενικότερα στον κόσμο, πρέπει να είσαι πολύ ισχυρός. Και εμείς είμαστε πολύ ισχυροί. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ. Έχουμε απομακρύνει απειλές και έχουμε αποδυναμώσει σημαντικά τους αντιπάλους μας. Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε. Θα φροντίσουμε ό,τι έχει απομείνει από τον ιρανικό άξονα».

huffingtonpost.gr