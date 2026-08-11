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Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (11/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30, ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από το αυτοκίνητο στο οποίο εντοπίστηκε η σορός, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και στην επιχείρηση συμμετέχουν 121 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα.

Μεταξύ των δυνάμεων βρίσκονται 23 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από τη Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Γαλλία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά πέντε εναέρια μέσα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Σπάτων.

Στις 15:42 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

protothema.gr