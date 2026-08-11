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Από τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο δράστης των πυροβολισμών μέχρι το όχημα του 36χρονου υπόπτου, δεκάδες κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης φαίνεται να ξετύλιξαν το κουβάρι της εγκληματικής ενέργειας με τη ρίψη πυροβολισμών στην κάβα 40χρονου Ρώσου επιχειρηματία, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 31ης Μαρτίου στη Γερμασόγεια.

Η πορεία των δύο οχημάτων καταγράφηκε λεπτό προς λεπτό, με τους ανακριτές να ακολουθούν τα ίχνη τους σε δεκάδες κάμερες, μέχρι την ταυτοποίηση του αυτοκινήτου και τελικά την εξασφάλιση δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης εναντίον δύο προσώπων, που τέθηκαν σήμερα υπό οκταήμερη κράτηση.

Πέραν των κλειστών κυκλωμάτων, σημαντικό ρόλο στις έρευνες φαίνεται να διαδραμάτισε και πληροφορία που λήφθηκε στις αρχές Ιουνίου και έθεσε στο μικροσκόπιο των Αρχών δύο πρόσωπα, με το ένα να υποδεικνύεται ως εκείνο το οποίο πυροβόλησε κατά του υποστατικού.

Όπως πληροφορείται το philenews, στις 3 Ιουνίου λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, σύμφωνα με την οποία ο 20χρονος Ελληνοκύπριος είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε το υποστατικό, καθώς και ο κάτοχος της μοτοσικλέτας, χρώματος άσπρου, στην οποία επέβαινε ο δράστης των πυροβολισμών. Σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, ο νεαρός ύποπτος φέρεται να προμηθεύτηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε από τον 36χρονο ύποπτο.

Εναντίον των δύο προσώπων εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και έκτοτε καταζητούνταν. Στις 11 Αυγούστου διενεργήθηκε συντονισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ και του ΟΠΕ, κατά την οποία οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Σε έρευνα που έγινε στους υπόπτους, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ, με γραπτή συγκατάθεση του 20χρονου, ερευνήθηκε το όχημά του, στο οποίο εντοπίστηκε ένα ζευγάρι γάντια ως τεκμήριο.

Ανακρινόμενοι και οι δύο ύποπτοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε ανάμειξη στη διάπραξη των αδικημάτων. Σήμερα (11/8) οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο οκτώ ημερών. Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, ρίψης πυροβολισμών και κατοχής πυροβόλου όπλου. Επίσης αναζητείται ακόμη ένα πρόσωπο ενώ αναμένεται να ληφθούν άλλες 40 καταθέσεις

Πώς τους έκαψαν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν και την επιθεώρηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, διαπιστώθηκε ότι γύρω στις 4 τα ξημερώματα της 31ης Μαρτίου 2026, μοτοσικλέτα προσέγγισε το υποστατικό και ακολούθως περιφερόταν για μερικά λεπτά στην περιοχή, μπροστά από το υποστατικό.

Στη συνέχεια, η μοτοσικλέτα στάθμευσε μπροστά από την είσοδο του υποστατικού και ενώ ο δράστης βρισκόταν σταματημένος πάνω στη μοτοσικλέτα, πυροβόλησε αρκετές φορές προς το υποστατικό και ακολούθως αναχώρησε με ανατολική κατεύθυνση.

Οι εξετάσεις για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίστηκαν για αρκετό διάστημα, καθώς οι ανακριτές ακολούθησαν την πορεία της μοτοσικλέτας μέσω των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης.

Από την εξέταση των καμερών διαπιστώθηκε ότι, μετά τους πυροβολισμούς, η μοτοσικλέτα ακολούθησε συγκεκριμένη πορεία, η οποία καταγράφηκε από δεκάδες κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, η μοτοσικλέτα κατευθύνθηκε βόρεια, προς τον Άγιο Αθανάσιο και το κοιμητήριο της Σφαλαγγιώτισσας, όπου έκανε στάση στην άκρη του δρόμου. Στο συγκεκριμένο σημείο βρισκόταν σταθμευμένο άλλο όχημα, τύπου Mercedes.Από τον έλεγχο των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης που κάλυπταν το συγκεκριμένο σημείο, διαπιστώθηκε ότι το Mercedes είχε σταθμεύσει εκεί λίγα λεπτά προηγουμένως. Ένα λεπτό πριν από την άφιξη της μοτοσικλέτας, ο συνοδηγός του οχήματος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και στάθηκε μπροστά από αυτό, στην άκρη του δρόμου, αναμένοντας τη μοτοσικλέτα.

Η μοτοσικλέτα έφτασε στο σημείο και τα δύο πρόσωπα παρέμειναν εκεί για λίγο. Στη συνέχεια, αποχώρησαν με βόρεια κατεύθυνση. Ακολούθως, έγιναν εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία που ακολούθησε η μοτοσικλέτα πριν φτάσει στη σκηνή, καθώς και η πορεία που ακολούθησε το Mercedes μέχρι να φτάσει στο σημείο όπου συναντήθηκε με τον δράστη μετά τους πυροβολισμούς.

Από την επιθεώρηση δεκάδων κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι τόσο η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο δράστης των πυροβολισμών όσο και το Mercedes φαίνεται να μετέβησαν σε συγκεκριμένο δρόμο, όπου και συναντήθηκαν, πριν η μοτοσικλέτα κατευθυνθεί προς τη σκηνή των πυροβολισμών.

Περαιτέρω, έγιναν εξετάσεις για την ταυτοποίηση των στοιχείων του Mercedes, καθώς και του οδηγού, αλλά και για την πορεία που ακολούθησε το όχημα μετά τους πυροβολισμούς.

Η πορεία του οχήματος ακολουθήθηκε μέσω των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης μέχρι τα Κάτω Πολεμίδια. Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός εγγραφής του οχήματος αντιστοιχεί σε όχημα ιδιοκτησίας του 36χρονου υπόπτου.

Να σημειωθεί ότι, από την επιθεώρηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης σε υποστατικά πλησίον της οικίας όπου διαμένει ο 36χρονος, διαπιστώθηκε ότι, γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα της 31ης Μαρτίου, δηλαδή περίπου 20 λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, το Mercedes στάθμευσε σε ανοικτό χώρο απέναντι από συγκεκριμένο καφέ και ο οδηγός μετέβηκε προς το καφέ, το οποίο βρίσκεται κοντά στον χώρο διαμονής του.

Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση σε βάρος του συγκεκριμένου 40χρονου Ρώσου επιχειρηματία, με την πρώτη να καταγράφεται τον Νοέμβριο του 2025 και την πιο πρόσφατη να αφορά τη ρίψη πυροβολισμών στην κάβα του, στις 31 Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις ξεκίνησαν στις 26 Νοεμβρίου 2025, με τον εμπρησμό πολυτελών οχημάτων του στη Μουτταγιάκα. Ακολούθησε, στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ο εμπρησμός της ίδιας κάβας στη Γερμασόγεια. Στις 24 Μαρτίου 2026, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό αντικείμενο έξω από ταχυφαγείο που διατηρεί στην περιοχή του παλιού λιμανιού, ενώ στις 31 Μαρτίου 2026 σημειώθηκε η ρίψη πυροβολισμών στην κάβα.

Από τις εξετάσεις της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι στην τελευταία επίθεση ρίφθηκαν περίπου 16 πυροβολισμοί στο υποστατικό του Ρώσου επιχειρηματία.