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Στα επίπεδα της περσινής χρονιάς κινείται η ξενοδοχειακή αγορά της Λεμεσού, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής ανέβασαν την πληρότητα για τον Αύγουστο περίπου στο 90%, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού, Χρίστο Τσάνο.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Τσάνος ανέφερε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες που είχε εκφράσει στα τέλη Ιουνίου για σταδιακή αναστροφή του αρνητικού κλίματος που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

«Το χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς είναι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις μας στα τέλη Ιουνίου», είπε, προσθέτοντας ότι ο Αύγουστος κινείται στα ίδια επίπεδα με το 2025.

Ενίσχυση από τον εγχώριο τουρισμό

Η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης και της επαρχίας Λεμεσού διαμορφώνεται περίπου στο 90% τον Αύγουστο, με την εικόνα να βελτιώνεται ιδιαίτερα την εβδομάδα 10-17 Αυγούστου λόγω των κρατήσεων από την εγχώρια αγορά.

Στις 23 Ιουνίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού είχε εκφράσει αισιοδοξία για ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης μετά την αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από διάφορες χώρες. Είχε, παράλληλα, εκτιμήσει ότι οι θερινές πληρότητες θα ήταν υψηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «οι τρεις μήνες δεν σώζουν μια ολόκληρη χρονιά».

Αυξήσεις έως 5% στις τιμές

Αναφερόμενος στην τιμολογιακή πολιτική των ξενοδοχείων, ο κ. Τσάνος είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές διατηρήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα, ενώ οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 5%.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη πολιτική επιλέχθηκε για να στηριχθούν τόσο οι Κύπριοι παραθεριστές όσο και οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται να επιστρέψουν στη Λεμεσό.

Ο κ. Τσάνος υπενθύμισε ότι η πόλη προσελκύει κυρίως τουρίστες υψηλότερης εισοδηματικής κατηγορίας, οι οποίοι έχουν αυξημένες απαιτήσεις. Αυτό, πρόσθεσε, καθιστά αναγκαία τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από τις ξενοδοχειακές μονάδες.