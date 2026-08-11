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Ο Δεκαπενταύγουστος πλησιάζει, αλλά κόντρα στην… παράδοση, η επικαιρότητα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Σε όλα τα επίπεδα. «Παίζει ακόμη σενάριο μείωσης συντάξεων», έγραψε ο Αγγελοδήμου στον «Φιλελεύθερο» και πολλοί έσπευσαν να πάρουν θέση. Με όλα αυτά που ζούμε σ’ αυτόν τον τόπο, μια χαρά πρόταση μου ακούγεται. Να τη… φάνε οι έντιμοι, οι συνετοί, και συνεπείς του ιδιωτικού τομέα, για «να καλυφθεί η αύξηση που προβλέπεται στις χαμηλές συντάξεις»!

Είναι και κάποιοι άλλοι, εν… μέσω εράνων, οι οποίοι κουνάνε το δάκτυλο στους δημοσιογράφους, επειδή λέει «κινδυνεύουν με δικαστικά προηγούμενα που θα τα βρίσκουν μπροστά τους για πολλά χρόνια»! Ορισμένοι απ’ αυτούς, ολημερίς, «αλήτες» τους ανέβαζαν, «ρουφιάνους» τους κατέβαζαν τους δημοσιογράφους, θέλουν τώρα να προστατεύσουν τη διερευνητική δημοσιογραφία! Θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα και… θα περπατάμε με το κεφάλι.

Στα δικά μας, έχουμε τα ευρωπαϊκά ματς, ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τον Πέρες, ο Σάτκα ήρθε για λογαριασμό της Ομόνοιας, και η ΚΟΠ θα χρησιμοποιεί το Clear Line ως σημείο αναφοράς για να γίνουν πιο κατανοητές διαιτητικές αποφάσεις.

Μέχρι που εμφανίστηκε η Μαρίνα και κάλυψε τα πάντα. Δεν πειράζει, που μέχρι σήμερα το πρωί ελάχιστοι την γνώριζαν. Ούτε κι έχει σημασία, που οι πλείστοι προσπερνούσαν ανυποψίαστοι τα φοβερά, αθλητικά της επιτεύγματα. Με την παρέμβαση της, η Μαρίνα Χατζηκώστα έλαμψε! Συγκίνησε, συγκλόνισε κι έριξε άπλετο φως στο σκοτάδι. Υιοθετημένη από τη γέννα, με μάνα πρόσφυγα από την Αμμόχωστο, με πατέρα από την Πάχνα και την Ακαπνού. Η βιολογική της μητέρα ήταν από Πολωνία και ο βιολογικός της πατέρας από τη Νιγηρία. Στα 17 της χρόνια, κέρδισε το πιο σπουδαίο μετάλλιο της ζωής της. Ένα κόσμημα, δημιούργημα του κυπριακού αθλητισμού, με μεγαλύτερο εφόδιο, το ανάγιωμα και την απέραντη αγάπη των γονιών της.