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Πτήση με προορισμό το Τορόντο ακυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς ένα μικρό παιδί αρνήθηκε να καθίσει στη θέση του και να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρίας, ο γονέας και το πλήρωμα προσπάθησαν επανειλημμένα, χωρίς επιτυχία, να ασφαλίσουν το παιδί στη θέση του, ωστόσο, το αεροσκάφος επέστρεψε στην πύλη του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βικτώριας, στη Βρετανική Κολομβία, ώστε να αποβιβαστούν ο γονέας και το παιδί.

Η απομάκρυνση του γονέα και του παιδιού προκάλεσε τόσο μεγάλη καθυστέρηση, ώστε ξεπεράστηκε η ώρα κλεισίματος του διαδρόμου του αεροδρομίου, η οποία ήταν στις 12:30 π.μ. με αποτέλεσμα, όλοι οι επιβάτες της πτήσης να αναγκαστούν να αποβιβαστούν από το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το AP, η αεροπορική εταιρία ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους επιβάτες για την ταλαιπωρία και τους έκλεισε νέες θέσεις σε πτήση της επόμενης ημέρας.

cnn.gr