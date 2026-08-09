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Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Καναδά, εξαιτίας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώνεται με ταχύτητα σε απομονωμένη περιοχή στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή και μέσα σε λίγες ώρες διπλασιάστηκε σε μέγεθος και παρέμενε «εκτός ελέγχου» το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασικών Πυρκαγιών της Βρετανικής Κολομβίας η πυρκαγιά στο Bald Range της Βρετανικής Κολομβίας καλύπτει πλέον έκταση άνω των 95 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

BC, CANADA — A dangerous new wildfire west of Summerland, B.C has triggered an evacuation order for the entire district, state of emergency declared. pic.twitter.com/7vP3wANQSp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 8, 2026

A fast-moving wildfire has swept through western Canada, forcing thousands of people to evacuate their homes, with a state of emergency being declared across British Columbia.



One wildfire in Bald Range was burning out of control and had grown to about 5,000 hectares – about the… pic.twitter.com/Gn6W5CBlEl — Sky News (@SkyNews) August 8, 2026

Καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε, δόθηκε εντολή εκκένωσης σε ολόκληρο τον πληθυσμό της πόλης Σάμερλαντ με περίπου 12.000 κατοίκους καθώς και σε περίπου 8.000 κατοίκους της γειτονικής πόλης Πίτσλαντ. Επίσης, διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρο το Σάμερλαντ, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της πόλης νωρίς το Σάββατο.

Δεν είναι σαφές πόσα κτίρια έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, αναφέρει το BBC.

Στην ευρύτερη περιοχή του Οκανάγκαν υπάρχουν και πολλά άλογα, τα οποία οι κάτοικοι προσπαθούν να απομακρύνουν προς ασφαλές σημείο.

Όσοι δεν κατάφεραν να διασώσουν τα ζώα τους άφησαν τις πύλες ανοιχτές, με την ελπίδα ότι τα ζώα θα βρουν μόνα τους το δρόμο προς την ασφάλεια.

protothema.gr